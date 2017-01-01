У корумпованій країні гарних доріг не буває
- Сьогодні, 18:45
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Розсилка
З корупцією у нас не тільки доріг не буде. У нас взагалі нічого не буде. Навіть майбутнього
Мовою оригіналу
В последнее время стало модным трендом, проклинать Укравтодор за плохие дороги. Проклинающим (да и всем остальным тоже) я хочу сказать, что в плохих дорогах виноват не Укравтодор, а мы сами. Виноваты все мы. Ибо пока мы как граждане этой страны не очистим ее от заразы под названием «коррупция», хороших дорог у нас не будет.
С коррупцией у нас не только дорог не будет. У нас вообще ничего не будет. Даже будущего. Так что если не нравятся дороги, то вместо проклятий, которое есть ничто иное как бессилие, начинайте бороться с коррупцией или, как вариант, активно поддерживайте тех, кто с ней борется.
Это мы допустили и развели в стране коррупционную заразу, которая, как тля, пожирает все, и дороги в том числе. А если мы допустили в дом эту заразу, логично, что именно мы и должны ее уничтожить. И ссылки на то, что народ ничего не может сделать, не катят. Если хотим жить по-человечески, должны, вопреки всему, избавиться от этой заразы раз и навсегда.
Джерело: блог Олексія Заводюка