У корумпованій країні гарних доріг не буває

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kor.ill.in.ua Дороги в Україні

З корупцією у нас не тільки доріг не буде. У нас взагалі нічого не буде. Навіть майбутнього

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В последнее время стало модным трендом, проклинать Укравтодор за плохие дороги. Проклинающим (да и всем остальным тоже) я хочу сказать, что в плохих дорогах виноват не Укравтодор, а мы сами. Виноваты все мы. Ибо пока мы как граждане этой страны не очистим ее от заразы под названием «коррупция», хороших дорог у нас не будет.

С коррупцией у нас не только дорог не будет. У нас вообще ничего не будет. Даже будущего. Так что если не нравятся дороги, то вместо проклятий, которое есть ничто иное как бессилие, начинайте бороться с коррупцией или, как вариант, активно поддерживайте тех, кто с ней борется.

Это мы допустили и развели в стране коррупционную заразу, которая, как тля, пожирает все, и дороги в том числе. А если мы допустили в дом эту заразу, логично, что именно мы и должны ее уничтожить. И ссылки на то, что народ ничего не может сделать, не катят. Если хотим жить по-человечески, должны, вопреки всему, избавиться от этой заразы раз и навсегда.

Джерело: блог Олексія Заводюка

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