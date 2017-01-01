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    Думки вголос

    У корумпованій країні гарних доріг не буває

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 18:45
    • Розсилка
    Дороги в Україні
    Фото: kor.ill.in.ua
    Дороги в Україні

    З корупцією у нас не тільки доріг не буде. У нас взагалі нічого не буде. Навіть майбутнього

    Мовою оригіналу

    В последнее время стало модным трендом, проклинать Укравтодор за плохие дороги. Проклинающим (да и всем остальным тоже) я хочу сказать, что в плохих дорогах виноват не Укравтодор, а мы сами. Виноваты все мы. Ибо пока мы как граждане этой страны не очистим ее от заразы под названием «коррупция», хороших дорог у нас не будет.

    С коррупцией у нас не только дорог не будет. У нас вообще ничего не будет. Даже будущего. Так что если не нравятся дороги, то вместо проклятий, которое есть ничто иное как бессилие, начинайте бороться с коррупцией или, как вариант, активно поддерживайте тех, кто с ней борется.

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    Это мы допустили и развели в стране коррупционную заразу, которая, как тля, пожирает все, и дороги в том числе. А если мы допустили в дом эту заразу, логично, что именно мы и должны ее уничтожить. И ссылки на то, что народ ничего не может сделать, не катят. Если хотим жить по-человечески, должны, вопреки всему, избавиться от этой заразы раз и навсегда.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    дороги корупція в Україні Укравтодор
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