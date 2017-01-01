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    Думки вголос

    Україні потрібні референдуми щодо НАТО, ЄС та мови

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:14
    • Розсилка
    Референдум щодо НАТО
    Референдум щодо НАТО

    Україні потрібні не референдуми самі по собі, а визначеність з базовими питаннями

    Мовою оригіналу

    Опять пошел по фейсбуку натужный стон - «не раскачивайте лодку»

    Не надо референдум по НАТО – это расколет общество. Сейчас не время.

    Дело не в НАТО и не в референдуме.

    Дело в том, что если Украина хочет выползти из мерзкого мордорского болота, то требуется именно «раскачивать лодку»

    Конфликт – обязательный фактор развития
    Конфликт – дает энергию для развития
    Конфликты – это то, что нужно, для того, чтобы спастись.

    Не надо бояться конфликтовать.

    У нас не с конфликтами проблема, а с отсутствием цивилизованных правил разрешения конфликтных ситуаций в обществе.

    Украине, рано или поздно, придется научиться рвать шаблоны, которыми нас держат в стойле и водят по кругу.

    Если мы не научимся выходить за рамки навязанных нам шаблонов, так и будем барахтаться в болотной тине.

    Мы не разжигали конфликт с Донбассом, и всячески уходили от него. Не помогло. Конфликт не решался, в результате там созрел нарыв, который взорвался в виде ДЛНР. Тоже самое было в Крыму. Мы не навязали там свою повестку дня – и получили то, что получили.

    Уход от конфликта, только кажется правильным решением. На самом деле, отложенный конфликт – это еще более жесткий узел, который бьет больнее.

    Конфликт – это сигнал о том, что ситуация требует разрешения.

    Путин ищет и будет искать конфликта с нами, пока мы не решим базовые для себя вопросы.

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    Нам нужны референдумы по ЕС, НАТО, языку. По всем базовым вопросам жизнедеятельности нового государства. Нам нужно провести на референдуме положение Конституции, согласно которому ни один регион Украины не может иметь полномочий больше, чем другой. Нам нужно принять базовые для развития государства решения. Кто мы такие? Куда мы идем? По каким правилам и какими ценностями мы живем?

    Украине нужны не референдумы сами по себе, а определенность с базовыми вопросами.

    Новое всегда навязывает себя старому через конфликт. Такие правила игры в этом странном мире.

    Джерело: блог Олексія Заводюка
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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