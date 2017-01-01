В Росії ще буде революція

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін останні 15 років тільки тим і займається, що створює в Росії революційну ситуацію

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Мне не понятно, на каком основании так упорно людям навязывают мнение о том, что в России не может быть революции. Там за последние 100 лет их уже было 4 штуки. Путч 91-го я тоже причислил к революциям.

Мало людей, смешные лозунги, власть сильна. И что? Большой шторм начинается с маленького ветерка.

Если революционная ситуация созреет – революция будет обязательно. Это физика этого мира. и эта физика обязательная для всех: россиян, римлян, египтян и любой другой нации.

Путин последние 15 лет только тем и занимается, что создает в России революционную ситуацию. В России удалось сдержать революцию за счет силового и финансового ресурса, но он заканчивается. В Украине силовой и финансовый ресурс закончился раньше и случился Майдан. В России и Беларуси ресурс закончится позже и там тоже обязательно что-то будет. И не убеждают меня мнение о том, что они все потомственные и безнадежные рабы. Человек и общество не есть статичная форма. Человек и общество меняется, развивается, эволюционирует. 50 лет назад американцы были расистами каких поискать еще, а теперь они главные блюстители равенства рас. В общем все меняется, и Россия тоже когда-то изменится. Может не в этот раз, но изменится. Эволюция – дама беспощадная!

Джерело: блог Олексія Заводюка

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