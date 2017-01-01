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    Думки вголос

    В Росії ще буде революція

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 22:14
    • Розсилка

    Путін останні 15 років тільки тим і займається, що створює в Росії революційну ситуацію

    Мовою оригіналу

    Мне не понятно, на каком основании так упорно людям навязывают мнение о том, что в России не может быть революции. Там за последние 100 лет их уже было 4 штуки. Путч 91-го я тоже причислил к революциям.

    Мало людей, смешные лозунги, власть сильна. И что? Большой шторм начинается с маленького ветерка.

    Если революционная ситуация созреет – революция будет обязательно. Это физика этого мира. и эта физика обязательная для всех: россиян, римлян, египтян и любой другой нации.

    Путин последние 15 лет только тем и занимается, что создает в России революционную ситуацию.

    В России удалось сдержать революцию за счет силового и финансового ресурса, но он заканчивается. В Украине силовой и финансовый ресурс закончился раньше и случился Майдан. В России и Беларуси ресурс закончится позже и там тоже обязательно что-то будет.

    И не убеждают меня мнение о том, что они все потомственные и безнадежные рабы. Человек и общество не есть статичная форма. Человек и общество меняется, развивается, эволюционирует. 50 лет назад американцы были расистами каких поискать еще, а теперь они главные блюстители равенства рас. В общем все меняется, и Россия тоже когда-то изменится. Может не в этот раз, но изменится. Эволюция – дама беспощадная!

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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