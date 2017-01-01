Як українське питання поділило російських лібералів

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

Такі як Собчак і Навальний все-одно ллють воду на наш млин, позбавляючи українців шкідливих ілюзій про «іншу антипутінську Росію»

Мовою оригіналу

Российских либералов я делю на две части. Тех, кто умеет выстраивать коммуникацию с украинцами и тех, кто не умеет и не хочет. Они в большинстве своем совсем не глупые люди. Их поведение определяют приоритеты. Те кому важна успешная коммуникация с украинцами - строят ее на основе уважения, те кому более важна коммуникация с российским обществом, в массе своем агрессивном - строят коммуникацию с украинцами по примеру Навального и Собчак.

Первых гораздо меньше, чем вторых и сами приоритеты могут меняться. И все российские либералы думают в первую очередь о россии и озабочены своим местом в ней. Поэтому если и есть там наши симпатики, то все-равно ситуативные и ненадежные.

В долгосрочной перспективе Украина и Россия обречены бодаться за влияние на постсоветском пространстве, поэтому друзьями нам никак не быть. И это хорошо. А такие как Собчак и Навальный все-равно льют воду на нашу мельницу, лишая украинцев вредных иллюзий о «другой антипутинской россии».

Джерело: блог Олексія Заводюка

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