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    Думки вголос

    Як українське питання поділило російських лібералів

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 21:38
    • Розсилка
    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Такі як Собчак і Навальний все-одно ллють воду на наш млин, позбавляючи українців шкідливих ілюзій про «іншу антипутінську Росію»

    Мовою оригіналу

    Российских либералов я делю на две части. Тех, кто умеет выстраивать коммуникацию с украинцами и тех, кто не умеет и не хочет. Они в большинстве своем совсем не глупые люди. Их поведение определяют приоритеты. Те кому важна успешная коммуникация с украинцами - строят ее на основе уважения, те кому более важна коммуникация с российским обществом, в массе своем агрессивном - строят коммуникацию с украинцами по примеру Навального и Собчак.

    Первых гораздо меньше, чем вторых и сами приоритеты могут меняться. И все российские либералы думают в первую очередь о россии и озабочены своим местом в ней. Поэтому если и есть там наши симпатики, то все-равно ситуативные и ненадежные.

    В долгосрочной перспективе Украина и Россия обречены бодаться за влияние на постсоветском пространстве, поэтому друзьями нам никак не быть. И это хорошо. А такие как Собчак и Навальный все-равно льют воду на нашу мельницу, лишая украинцев вредных иллюзий о «другой антипутинской россии».

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим Олексій Навальний
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