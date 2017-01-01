Заборона співачці Самойловій в'їздити до України: закон є закон
- Сьогодні, 10:57
-
Розсилка
У цій історії у нас не було ідеального і навіть просто хорошого сценарію
Мовою оригіналу
Мой хороший литовский френд, еще до запрета СБУ на въезд в Украину Юли Самойловой написал, что если ей запретят въезд ЗАКОННО, то вменяемые люди в Европе воспримут этот запрет абсолютно нормально. Закон есть закон.
В Европе есть масса людей и организаций, которые защиту инвалидов сделали своей профессией и они, скорее всего, будут возмущаться.
Если бы Украина не пустила ее лечиться – это было бы плохо. Но петь и участвовать в пропаганде войны против нашей страны – мы ей не позволили на законных основаниях.
В этой истории у нас не было идеального и даже просто хорошего сценария. Все варианты несли в себе негативные последствия. Мы выбрали тот, который выбрали.
Я приветствую решение СБУ и мне хочется, чтобы СБУ проявило волю и оставило запрет в силе, даже если будет сильное информационное давление на Украину.
Джерело: блог Олексія Заводюка