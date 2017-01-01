Заборона співачці Самойловій в'їздити до України: закон є закон

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

У цій історії у нас не було ідеального і навіть просто хорошого сценарію

Мовою оригіналу

Мой хороший литовский френд, еще до запрета СБУ на въезд в Украину Юли Самойловой написал, что если ей запретят въезд ЗАКОННО, то вменяемые люди в Европе воспримут этот запрет абсолютно нормально. Закон есть закон.

В Европе есть масса людей и организаций, которые защиту инвалидов сделали своей профессией и они, скорее всего, будут возмущаться.

Если бы Украина не пустила ее лечиться – это было бы плохо. Но петь и участвовать в пропаганде войны против нашей страны – мы ей не позволили на законных основаниях.

В этой истории у нас не было идеального и даже просто хорошего сценария. Все варианты несли в себе негативные последствия. Мы выбрали тот, который выбрали. Я приветствую решение СБУ и мне хочется, чтобы СБУ проявило волю и оставило запрет в силе, даже если будет сильное информационное давление на Украину.

Джерело: блог Олексія Заводюка

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