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    Думки вголос

    Заборона співачці Самойловій в'їздити до України: закон є закон

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка
    <span>Юлія Самойлова</span>
    Юлія Самойлова

    У цій історії у нас не було ідеального і навіть просто хорошого сценарію

    Мовою оригіналу

    Мой хороший литовский френд, еще до запрета СБУ на въезд в Украину Юли Самойловой написал, что если ей запретят въезд ЗАКОННО, то вменяемые люди в Европе воспримут этот запрет абсолютно нормально. Закон есть закон.

    В Европе есть масса людей и организаций, которые защиту инвалидов сделали своей профессией и они, скорее всего, будут возмущаться.

    Если бы Украина не пустила ее лечиться – это было бы плохо. Но петь и участвовать в пропаганде войны против нашей страны – мы ей не позволили на законных основаниях.

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    В этой истории у нас не было идеального и даже просто хорошего сценария. Все варианты несли в себе негативные последствия. Мы выбрали тот, который выбрали.

    Я приветствую решение СБУ и мне хочется, чтобы СБУ проявило волю и оставило запрет в силе, даже если будет сильное информационное давление на Украину.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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