«Боярышник»: убивчий напій для росіян

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Боярышник»

Чому росіяни п'ють «Боярышник»

Мовою оригіналу

В российском Иркутске эпидемия отравлений «Боярышником» – за несколько дней умерло более семидесяти горожан. Средство для принятия ванн мужчины и женщины всех возрастов принимали внутрь – дешево, зато вместимость спирта высокая. Но в этот раз «винокуры» сделали «настойку» из метилового спирта и антифриза. Получилось убойное пойло. Несмотря на весь трагизм произошедшего, второстепенная деталь в российских новостях вызывает улыбку: «Путину доложено о смерти иркутян от отравления «Боярышником».

Похожую картину мы наблюдаем и в Крыму с момента его оккупации. Здесь длительное время борются со своим «Боярышником» – лосьоном для лица. Его пьют как алкогольный напиток, хотя это косметическое средство, сетовалзаместитель председателя оккупационного Госсовета Крыма Андрей Козенко.

Заместитель главы администрации Симферополя Тейфук Гафаров, жаловался журналистам:

«Приобрести данный вид продукции могут даже несовершеннолетние граждане. Оснований для запрета на законодательном уровне нет, поскольку спиртосодержащая лекарственная настойка «Боярышник» по прямому назначению применяется в парфюмерно-косметических целях».

Кроме «Боярышника» в России и в оккупированном Крыму пользуется популярностью лосьон косметический «Медовый люкс». К 75% спирта добавлена парфюмерная композиция «Цветочная 3/4» с наночастицами серебра. В сети шутили, что «Медовый люкс» производится в Сколково по новейшей нанотехнологии.

Еще в марте крымский самозванец Сергей Аксенов предложил запретить продажу «Боярышника». Но что интересно, законных оснований для запрета косметических средств нет, а содержимое таких жидкостей Роспотребнадзор не котролирует. Вот если кто-то выпьет и сразу умрет, а еще лучше – если во множественном числе, тогда другое дело... Только после массового отравления в Иркутске распоряжение о запрете продажи «Боярышника» и подобных средств издал премьер Дмитрий Медведев.

Такие «лекарства» опасны тем, что даже если они разлиты правильно, люди все равно умирают. Хоть и медленно, но зато обязательно. В конце августа, например, в Крымском научно-практическом центре наркологии от алкогольной интоксикации лечилось 37 человек и все они заявляли, что употребляли «Боярышник». Были и смертельные случаи, констатируют в центре. «Косметика» перегружает печень и сердце, провоцирует психозы с дальнейшими суицидами. Расходится в Крыму и лекарственная спиртовая настойка. Местные аптекари любителей «подлечиться» прозвали «боярышниками», а бутылочки с «лекарством» – «фунфыриками».

О том, насколько опасны такие «косметика с лекарством», говорит статистика. Казалось бы, за последние пять лет употребление алкоголя на душу населения в России сократилась с 18 до 13,5 литра. Но именно пьянство стало причиной смерти 30% мужчин и 15% женщин. За прошлый год в России от заболеваний, связанных с алкоголем, умерло около полумиллиона россиян. Население травится дешевкой – треть рынка крепких напитков заняли «фунфырики». Решить проблему даже грозным окриком сверху вдруг и сразу не удастся.

Печально, но по данным Росстата, первое место по росту смертности в первом полугодии прошлого года занимала «здравница» Крым – 4,8%. В среднем по России этот показатель был на 2% ниже. Высоких достижений Крым «добился» благодаря растущему количеству «боярышников», а также продаже дешевых «фунфыриков» в шаговой доступности. И без камней с неба обошлись.

Джерело: Радіо Свобода

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»