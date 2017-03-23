Для Росії головне ‒ провокація

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні для Росії головне не перемога, навіть не участь у змаганнях, а провокації

Росія створила навколо себе інформаційну завісу. Один з останніх прикладів ‒ ситуація навколо співачки Юлії Самойлової, делегованої Росією на конкурс «Євробачення» в Києві. Юлію Самойлову обирали, заздалегідь знаючи, що через гастролі в окупованому Криму, українська влада заборонить їй в'їзд в країну. Адже до цього «червону картку» від СБУ вже отримали десятки російських співаків, наприклад, Крістіна Орбакайте і Наташа Корольова.

Росія від початку була націлена на конфлікт, на поділ на «ми» і «вони». Ми завжди праві, а вони ‒ завжди ні! Тому, не чекаючи пропозиції, з Москви відразу відповіли, що заміни Юлії Самойловій не буде. Чому? Тому що, якщо поважати закони сусіда, якщо шукати компроміс, то ніякої огорожі ‒ навіть інформаційної ‒ між «ми» і «вони» не збудуєш. Тому не братиме участі у конкурсі Юлія Самойлова навіть через прямий телеміст із Москви. І взагалі, ніякого «Євробачення» ми не знаємо, ніякої трансляції конкурсу в російському ефірі не буде, оголосили кремлівські медіамагнати. «Кіна не буде», завіса опускається...

Причому, в наступному році Росія не буде проводити національний відбір ‒ в 2018 році на «Євробачення» поїде Юлія Самойлова. Тоді тим більше, могли б підшукати їй заміну на цей рік, зробити умовну рокіровку з переможцем наступного відбору. Але ж тоді завіса не опуститься. Сьогодні для Росії головне не перемога, навіть не участь у змаганнях, а провокації. А пісня ‒ справа десята.

У 1980 році після військової агресії в Афганістані більшість західних країн бойкотували московську Олімпіаду. Комуністична пропагандистська Моська рвала повідки й намордники, силкуючись укусити американського Лева ‒ «палія миру в усьому світі». Зараз же, окупувавши Крим, розв'язавши війну на сході України, агресор звинувачує нас у тому, що ми відмовилися хороводити з ним на одній сцені під його музику.

Після «Євробачення», дуже можливо, підійде черга Чемпіонату світу з футболу. Уже сьогодні представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Заході готують кампанію зі зриву чемпіонату-2018. Не надавши жодного факту, Захарова серйозно і розумно повідомила, що «через якийсь час» захід почне «дуже активні дії», зробивши «дуже серйозні кроки». «Це ж дуже і дуже!» Навіть київський Голохвастов в подібних випадках висловлювався простіше і зрозуміліше.

Звичайно, якщо російські футболісти, продовжать вживати мельдонійкілограмами, як робили досі, то з ними відмовляться на одному полі не тільки грати, але і здавати аналізи. Всього лише 24 російських футболісти, які подавали заявку на участь в бразильському мундіале-2014 підозрюються у вживанні допінгу. «Я думаю, що вони грали чистими, ‒ відразу знайшов що відповісти тренер юнацької збірної Равіль Сабітов. ‒ Напевно, це робиться цілеспрямовано. Хочуть очорнити нашу країну в цій ситуації». Для чого? Пропагандистка з російського МЗС Марія Захарова вже відповіла.

Цілком допускаю, що як і у випадку з фіналом «Євробачення», в Росії свідомо можуть створити такі обставини, що низка держав та їхні збірні будуть змушені відмовитися від російського футбольного фіналу. Три роки тому ‒ після захоплення Криму ‒ американські сенатори, наприклад, вже зверталися до ФІФА з проханням позбавити Росію членства в організації, а віце-прем'єр Британії Нік Клегг запропонував забрати чемпіонат у агресора.

Путінська Росія в будь-який момент може загострити ситуацію на українському фронті. Передумови російською стороною вже створені, залишилося посилити пропагандистський галас ‒ в першу чергу, для внутрішнього застосування. Наступні спроби західних країн різними санкціями і бойкотами напоумити агресора будуть нещадно відкинуті майстрами кремлівської пропаганди. Захід в черговий раз звинуватять у спробі «дуже і дуже» принизити і оббрехати «найсправедливішу і миролюбну країну». Своїм наступом на Маріуполь або Авдіївку Росія продовжить «відновлювати справедливість» і «домагатися миру». І, можливо, слідом за інформаційною завісою, Росія, як і за часів Радянського Союзу, поставить між собою і світом залізний паркан.

Джерело: Крим.Реалії

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