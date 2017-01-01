Крим під православною парасолькою Росії

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нічні вовки

Підбурювання до братовбивчої війни, надія на «авось» замість віри в Бога міцно прописалися в «русском мире»

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Хорошо, когда дети верят в чудеса, но плохо, когда взрослые становятся детьми. Крымская Савченко, незаконно избранная в Госдуму России, считает, что аннексия полуострова была чудом. Три года назад, незадолго до захвата власти пророссийскими самозванцами, в Крым привезли из Афона Дары волхвов. По мнению депутатки, это и стало прологом к «чудесному» захвату украинской территории. Опекалась логистикой святыни Русская православная церковь.

Как известно, больше всех в чудеса верят малограмотные атеисты. Большевики, например, верили в коммунизм. Для того, чтобы придуманную сказку сделать былью, они превращали в пыль миллионы своих сограждан. Но этого было мало, и вожди коммунистической партии планировали планетарное злодейство – мировую революцию. Такое же «чудо», слава Богу, меньшего масштаба, но тоже безбожное, совершили новоиспеченные «верующие» в Крыму. Светлана Савченко, начав с «идеологической» должности – пионервожатой, стала переходящим партийным деятелем. Побывала в Народной партии Крыма, где также заведовала идеологией, потом была в партии «Союз», а затем – в «Единой России».

Как настоящий партактивист, сегодня Савченко фанатично продвигает невежество в массы. «И с Крымом тоже произошло чудо!» – наивно убеждает она своих избирателей. Так же, как и в случае с большевистским переворотом и кровавой узурпацией власти, в Крыму не обошлось без «революционных отрядов». Бывший вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Рустам Темиргалиев рассказывал российским СМИ, что депутаты Госдумы настаивали, чтобы полуостров оказался в маршруте самолета с Дарами волхвов. Что вполне понятно, если учесть, что спецрейсом в Крым тогда прибыли граждане России: один из руководителей операции по его захвату Игорь Гиркин и финансист террористов Константин Малофеев. Именно они и сотворили «чудо» оккупации. А Дары волхвов, как и Божье провиденье, ничего общего с преступлениями не имеют.

Да, чудеса в нашей жизни бывают. Чудеса научных открытий, духовных подвигов и трудовых свершений. Верующий человек молится, чтобы сконцентрировать свою волю, мобилизовать разум, чтобы силой своего духа укрепить слабеющее тело. А человек неверующий считает, что чудеса приходят сами по себе, по его хотению-щучьему велению. Стоит только щелкнуть пальцами, то есть помолиться, как чудо свершится. Молитва для такого человека превращается в бессмысленный ритуал. «Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся», – писал в своем дневнике знаток анатомии широкой души народа-богоносца Федор Достоевский.

С началом наступления на Донбасс среди террористов появилась «Русская православная армия», насчитывавщая четыре тысячи «крестов». Свои бронетранспортеры «верующие» украшали надписями «православный джихад». Священнослужители в самой России активно поддерживали наемников. Можем вспомнить православные проводы на привокзальной площади Екатеринбурга. «Не бойтесь ничего. За сердцем каждого из вас Господь смотрит пристально», – напутствовал уральских наемников протоиерей Владимир Зайцев.

Известно, что уральцы входили в батальон «Призрак» ликвидированного Алексея Мозгового. А сам протоиерей Владимир Зайцев, кроме церкви митрополита Иннокентия Московского, подрабатывает проповедями на кафедре «Теология» при Уральском государственном горном университете. Кафедру с террористически-богословскими докладами посещал бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков. Вот такие они, творцы «чудес» от Русской православной церкви.

В активе православной армии священников – окропление боевых ракет и подводных лодок. Оружие освящать нельзя, но для обороны можно, считают в Русском православии. Епископ Волгодонский и Сальский, было, освящал два фронтовых бомбардировщика Су-34. Можем им напомнить еще и «оборону» Донецкого аэропорта. А до этого была «оборона» Грозного, а после – «оборона» Алеппо. Русские священнослужители во главе с патриархом Кириллом стали соучастником военных преступлений режима Путина. Они придают захватнической войне духовную легитимность, вдохновляют на убийства, наводят глянец христианского благородства на кровавые злодеяния.

Бога сегодня в России лепят к чему попало, а не только к безбожному и убийственному. Служители культа освящают заводы и даже целые города, как это было в Нижнем Новгороде, над которым на аэростате парил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Святой водой в России изгоняют «демонов фальсификации» из урн для голосования, освящают Северный морской путь, медицинские халаты и даже мотоциклы «Ночных волков».

Высшим научно-религиозным прогрессом, вероятно, считается освящение космических ракет. Байконурский святитель отец Сергий Бычков утверждал, что неудачные запуски случаются только с ракетами, не прошедшими обряд. Однако, кажется, планы Господа Бога не всегда совпадают с планами Роскосмоса – ракеты падают на старте как гнилые яблоки с дерева едва ли не одна за другой.

Подмена святости ханжеством, подстрекательство к братоубийственной войне, надежда на «авось» вместо веры в Бога накрепко прописались в «русском мире». Своим православным зонтиком Россия пытается накрыть Украину.

Джерело: Крим.Реалії

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