Патріотка Савченко стала дзеркалом російської політики в Україні

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія Савченко

Надія Савченко чудово грає роль криголама, методично розрізаючи громадську думку з дискусійних питань

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Герой Украины и народный депутат Надежда Савченко запуталась в своих интервью. На одном из телеканалов, где она получила едва ли не ежедневную «прописку», политик мужественно заявила, что Украине необходимо отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс.

Но буквально на следующий день она вспомнила, что ничего подобного не говорила. А если что и сказала, так ее неправильно поняли. «Я никогда не говорила, что Крым надо сдать. Его сдали. Я хочу, чтобы людям не обманывали голову. Те, кто с высоких трибун кричит вам, что Крым мы не сдали, сдали его в 2014 году», – сказала Савченко журналистам в Верховной Раде, где ее исключали из членов парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

Конечно, в последнее время Надежда Савченко наговорила много и всякого, не мудрено и самой забыть. Но мы напомним читателям о «несдаче» полуострова: «Крым – это очередное Приднестровье. Отказаться от него ради Донбасса следует, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс».

Здесь, кажется, не так важно, что говорит Савченко. Важно, как на нее реагирует «мирная» сторона, не захватывавшая Крым и не воюющая на Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что торг вокруг Крыма неуместен. Дескать, полуостров не воровали, а вернули свое. На самом деле, оккупированную часть «отмыли» на «референдуме», как отмывают через банк «грязные» деньги. Исходя из заявления Пескова, меняя Крым на Донбасс, мы ничего не выменяем, а только согласимся с результатами российской оккупации.

Но и в случае «неуспеха» с обменом шила на мыло, Россия тоже останется довольна. Надежда Савченко замечательно играет роль ледокола, методично разрезая общественное мнение по дискуссионным швам. Разрезает на тех, кто доверяет власти, и тех, кто нет, на матерей военнопленных и матерей освобожденных, на тех, кто за быстрый обмен на кого попало, и тех, кто за обмен настоящий и понятный. Наконец, Надежда обостряет противостояние тех, кто за мир «любой ценой», и тех, кто готов платить любую цену за победу.

Именно на то, что Надежда Савченко «поет» чужие партии, указывал на парламентском комитете бывший комбат Андрей Тетерук: «Все добровольцы, которые шли защищать и защищают на сегодняшний день нашу Родину, делают все возможное ценой своей жизни и здоровья, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Вы – единственная, кто, пользуясь должностью народного депутата, в этом комитете, на международных площадках подыгрывает риторике, которая раздается из «ЛНР» и «ДНР».

Украинская патриотка стала зеркалом российской политики в Украине. Чтобы понять, что задумали в Кремле, надо посмотреть в зеркало. Смотреть, не забывая, что при фронтальной встрече их левая сторона у нас будет справа, и наоборот. И если Надежда Савченко критикует тех, «кто с высоких трибун кричит вам, что Крым мы не сдали, сдали его в 2014 году», значит, мы поступили правильно. Нам ретранслируют крик отчаяния с той стороны из-за провала большой операции по захвату Украины.

По московскому сценарию мы должны были не «сдавать» Крым, а «отбивать» его. Для этого здесь вполне законно, согласно харьковским соглашениям, была увеличена российская военная группировка в Севастополе. Транспортники беспрепятственно доставляли вооружение и бронетехнику. Пролетая над Крымом, самолет посылал сигнал «SOS», и украинская сторона обязана была разрешить ему «аварийную» посадку. В последний момент сюда были переброшены отряды «самообороны», например, казачьи боевики из Дона.

Война за Крым обязательно должна была состояться. И войска «хунты» или «правосеки» обязательно бы подло напали на «мирные» корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте. И тогда бы российская армия вынужденно, но законно, давала бы «отпор» «бендеровской военщине» не только в Крыму, но и на всем юго-востоке. Устраняя мнимую военную угрозу, «братья» пошли бы широким фронтом на Киев не только из Крыма, но и со стороны Брянска и Ростова, и даже из Приднепровья.

Долгожданный «мир» скрепили бы парадом 9 мая на Крещатике. По апрельскому сценарию Владимира Жириновского от 2014 года командовал бы парадом главком Виктор Янукович: «Допустим, он возвращается хотя бы на месяц, на два в Киев, его ночью определенные силы привозят в Киев. Утром он в резиденции своей объявляет о роспуске Верховной Рады, об отмене выборов (президентских – авт.) 25 мая, о предоставлении полной независимости юго-востоку Украины. Проводит референдум 25 мая, и весь юго-восток Украины, значит, голосует за отделение от Украины и воссоединение с Россией».

Жириновский описал только один из запланированных вариантов принуждения к миру. Но блицкрига не случилось. И сегодня крики представителей различной оппозиции, больше напоминают московские «страдания» о несбывшемся захвате и разделе Украины. Если вы желаете узнать о планах России относительно Украины, обратитесь к таким политикам. «Свет мой, зеркальце! Скажи. Да всю правду доложи». Только не забывайте о «зеркальных искажениях».

А Крым вернется в Украину. Его увели, а сам он от нас никуда не уходил.

Джерело: Крим.Реалії

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