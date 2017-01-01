США та Росії: на шляху до ненависті

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Володимир Путін

Російський маятник громадської думки щодо США і її президента хитнеться у зворотний бік. Від любові до ненависті

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Россия всегда была зависима от Америки. Это пряталось от простых россиян то заверениями о дружбе с «большим братом», то проклятиями в адрес «коварных пиндосов». Перипетии глобальной политики, тем более в интерпретации родных СМИ, российские граждане зачастую воспринимали эмоционально, без включения логики.

Еще год-полтора россияне враждебно смотрели на американцев. Например, по данным «Левада-центра» в середине 2015 года таких было 73%. В начале нынешнего года их уже оказалось меньше половины, а более трети россиян стали относиться к американцам «в основном хорошо» и даже «очень хорошо».

Общество под воздействием СМИ и своих политиков решило, что Америка избрала правильного президента. Причем мнение формировалось от противного. Вот госпожа Клинтон изначально считалась нехорошей, поэтому автоматически, без объяснений, господин Трамп был хорошим. Вспомните, Госдума буквально посекундно следила за выборами в США. Депутаты встретили известие о победе Трампа аплодисментами с последующим вставанием, будто бы речь шла об избрании российского президента. Думцы наглядно продемонстрировали кто для них кто.

Порыву политиков поддались и рядовые граждане. В Гусь-Хрустальном отчеканили серию килограммовых серебряных, золотых и комбинированных монет с изображением 45 президента США.

В Великом Новгороде мастерицы связали кружевной платок для Трампа, а в Туле выпустили памятную партию сахара-рафинада. Для люкс-клиетов один из дистрибьюторов предложил смартфоны с барельефом Трампа. В день его инаугурации магазин «Армия России», что напротив американского посольства в Москве, объявил 10-процентную скидку для граждан США. Авиакомпания «Победа» устроила распродажу ста тысяч билетов по 999 рублей. А жители Рязани решили переименовать улицу Вторую Безбожную на улицу имени Трампа. Как хорошо, что в Америке случились «правильные выборы», а то часть рязанцев так бы и умерла атеистами. Осталось найти случай для переименования Первой Безбожной. Наверное, будут ждать следующего президента Америки.

Придумав свою «американскую трамп-мечту», в России «рисуют» новую карту мира. «Украина может вновь перейти в зону влияния Москвы, если Вашингтон и Кремль смогут договориться о нормализации отношений между двумя странами», – пишетукраиновед Армен Амирханян на сайте «Раша тудей», ссылаясь на Международный центр политических исследований в Киеве, основанный в 1996 году. Поисковик таких центров не находит. Возможно, его исследования хорошо «законсервированы» и доступны только узкому кругу российских экспертов.

Оттолкнувшись от «исследований» неизвестного «Центра», гадания на киевской гуще продолжил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Он считает, что Дональд Трамп действительно не заинтересован в поддержке Украины.

«Трамп прекрасно понимает, что нынешнее пагубное состояние украинской экономики скоро приведет страну к краху, – заявил эксперт в беседе с RT. – Если республиканец не успеет вовремя откреститься от Украины, то ее падение припишут ему, а не Обаме…»

И российские политики, и общество, подогреваемое СМИ, живут не в реальном, а в придуманном, похожем на сказку, мире. США ввели санкции не потому, что Россия захватила Крым и развязала войну на Донбассе, а потому, что президент Америки Барак Обама был плохим парнем. Он и Евросоюз заставил ввести санкции. Теперь новый президент санкции отменит. Почему? Потому что у сказки должен быть хороший конец. Просто потому, что устали от плохой Америки, теперь подошла очередь хорошей. В России всегда была «одна надежда» – царь. «Вот приедет барин, барин нас рассудит», помните? Отсюда – безотчетная вера в американского барина, желание добиться его расположения, массовое ломание шапок перед ним.

«Президент США Дональд Трамп возглавил список самых упоминаемых в российских СМИ персон, обогнав даже президента России Владимира Путина», – едва ли не с гордостью сообщил российский «Интерфакс». В январе Трамп получил более 202 тысяч ссылок, тогда как Путина упоминали только 147,7 тыс. раз.

Руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман не исключил того, что если бы Трамп сейчас баллотировался в президенты России, то он мог бы обойти Путина.

Однако у Кремля «не сложится любовь с господином Трампом», считает Леонид Гозман. «Для внутренней политики крайне важно иметь Америку как жестокого и непримиримого врага, с помощью которого можно объяснять наши неудачи – от грязи в подъездах до более серьезных вещей: плохого здравоохранения, низкого уровня жизни и так далее».

Поэтому России друзья не нужны, ей нужны враги. Именно в этом в последние годы особенно преуспел российский политический истеблишмент во главе с Путиным. Когда в очередной раз кремлевцы начнут искать крайнего за провалы во внешней и внутренней политике, «американской сказке» придет конец. Российский маятник общественного мнения в отношении США и ее президента качнется в обратную сторону. От любви к ненависти.

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