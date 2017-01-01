Чому лідери громадської думки так часто вживають ненормативну лексику?
- Сьогодні, 19:14
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Розсилка
Кожна людина ходить до вбиральні. Але хіба може бути нормальним свої фізіологічні потреби відправляти на публіці?
Про чистоту і мат
Чому в публічному просторі стало так багато ненормативної лексики? Чому журналісти, політики та інші «лідери громадської думки» дозволяють собі у ФБ, в інтерв'ю і просто у розмовах відкрито вживати слова, які ще не так давно вважалося соромним вживати навіть у приватному спілкуванні?
Деякі дописувачі навіть собі імідж зробили на тому, що висловлюються виключно матюками. І назбирали тисячі підписників, які ці матюки із захопленням читають.
Емоції є у всіх. Але для мене вживання матюків є свідченням невміння зодягати ці емоції у словесну форму. І це не спосіб самовиразу, не ознака бравади чи епатажу, як дехто вважає, а навпаки – ознака культурної нерозвиненості. Або деградації. І не лише особи, яка так чинить, але і спільноти, яка це спокійно приймає.
Кожна людина ходить до вбиральні. Але хіба може бути нормальним свої фізіологічні потреби відправляти на публіці?
Джерело: блог Єпископа Євстратія