Чому лідери громадської думки так часто вживають ненормативну лексику?

Єпископ Євстратій (Зоря) Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської Патріархії

Єпископ Євстратій (Зоря)

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожна людина ходить до вбиральні. Але хіба може бути нормальним свої фізіологічні потреби відправляти на публіці?

Про чистоту і мат

Чому в публічному просторі стало так багато ненормативної лексики? Чому журналісти, політики та інші «лідери громадської думки» дозволяють собі у ФБ, в інтерв'ю і просто у розмовах відкрито вживати слова, які ще не так давно вважалося соромним вживати навіть у приватному спілкуванні?

Деякі дописувачі навіть собі імідж зробили на тому, що висловлюються виключно матюками. І назбирали тисячі підписників, які ці матюки із захопленням читають.

Емоції є у всіх. Але для мене вживання матюків є свідченням невміння зодягати ці емоції у словесну форму. І це не спосіб самовиразу, не ознака бравади чи епатажу, як дехто вважає, а навпаки – ознака культурної нерозвиненості. Або деградації. І не лише особи, яка так чинить, але і спільноти, яка це спокійно приймає.

Кожна людина ходить до вбиральні. Але хіба може бути нормальним свої фізіологічні потреби відправляти на публіці?

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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