Дві Кореї. Чому не треба слухати тих, хто пропонує кинути Донбас
- Сьогодні, 20:47
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Розсилка
Поради збудувати процвітаючу Україну, щоби мешканці окупованих Росією територій в Криму і на Донбасі «самі захотіли повернутися» – або романтичне уявлення, або прояв немудрості, або демагогія.
Ця порада могла би спрацювати лише тоді, коли б мешканці окупованих територій справді мали свободу вибору. Але в реальності це не працює, доказом чого є Корея.
Фантастично відмінний рівень життя в Північній та Південній Кореї досі так і не привів до об'єднання, бо у народу на півночі просто немає вибору. І доки режим династії Кімів не загине – об'єднання буде неможливим.
Німеччина також об'єдналася не тому, що ФРН була більш успішною, ніж НДР, а тому, що розвалився Радянський Союз.
Тож єдиний реальний шлях до деокупації – змушувати Росію піти з України.
Але певним закордонним діячам значно простіше звинувачувати Україну в тому, що «у вас не все гаразд, тому мешканці Криму і ордло не хочуть бути з вами в одній державіви», ніж жорстко тиснути на агресора. Простіше перекладати провину на жертву, ніж боротися з озброєним та нахабним злочинцем.
Очевидно, що нам потрібно докорінно ремонтувати державу. Але навіть якби економічний стан у нас сьогодні був як у Південній Кореї, а в ордло і Криму – як у Північній, насправді це нічого б не змінило.
P.S. Сталося так, що протягом одного тижня довелося побувати у двох куточках України – на кордоні з Польщею (біля Краківця на Львівщині) та з Росією (біля Семенівки на Чернігівщині). Навіть неозброєним оком видно істотну відмінність у рівні статків, життя та побуту. Очевидно, що відмінність з ордло ще більша – навіть в нинішніх умовах.