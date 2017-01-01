Чому повернення монархії могло б допомогти Росії

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багато росіян хотіли б почати будувати свою державу з дорадянських підстав

Революция под увеличительным стеклом

Почему сейчас так активно подымается тема 1917 года? Как бы сейчас не оценивали революцию (я ее оцениваю, как трагедию), это событие изменило лицо всего мира, а не только России. Это, безусловно, факт. После российской революции изменилось отношение к рабочим, к нижним слоям, элиты европейских стран стали понимать, что должны строить социальное государство, в котором нельзя одним группам жить за счет других. После революции произошло изменение сознания, что, безусловно, является позитивным фактором.

С другой стороны, после революции в России появились радикальные антикоммунистические движения, такие как фашизм и нацизм, что привело в итоге к столкновению с коммунизмом во Второй мировой войне. Это тоже следствие революции. Ведь если бы не было ее, то не было бы ни фашизма в Италии, ни нацизма в Германии. Была также сформирована совершенно новая государственная форма – атеистическое тоталитарное государство, каким был Советский союз, уничтожавший миллионы своих собственных граждан. Это – страшное явление, которое является фактом истории. Это государство распространилось после Второй мировой войны на треть суши земного шара, изменив жизнь многих народов: и Центральной Европы, и Китая, и Вьетнама, и Северной Кореи, и Кубы, и некоторых стран Африки.

Именно поэтому революция 1917 года сейчас находится под увеличительным стеклом, ее день за днем изучают ученые, масса людей следит за сайтами, где публикуются дневники, письма, документы революции. Происходит это не потому, что в России так высоко чтят революцию, а потому, что это было важнейшее событие, которое интересно для судьбы отдельных людей. Предки нынешних россиян, их деды-прадеды, являлись участниками этих событий. Как и мои, кстати, деды. В моем личном архиве письма моего деда к моей бабушке из Петербурга в февраля-апреля 1917 года.

Столетие революции становится фактом, который меняет образ мышления. Советский образ революции, который сохранялся в сознании нашего общества и позиционировал ее как некое хорошее явление, быстро уходит. На смену приходит иной образ: революция – это великая загадка, как в течении нескольких дней смогла рухнуть огромная держава, с огромной армией, полицией, к тому времени вполне успешная и экономически, и в военном плане. Произошел некий психологический слом: как такое могло произойти, почему граждане России так радостно восприняли гибель своей собственной страны? Это – главный вопрос, который задают люди. Так сформулированный вопрос делает участников событий не героями, а виновниками. Это серьезный процесс, который говорит о взрослении российского общества.

Восстановить монархию

Стабильно, процент людей, которые поддерживают восстановление династии Романовых – примерно 8-10%. Приблизительно столько же в Польше поддерживает восстановление королевской власти. Это достаточно большая, но маргинальная группа.

И тут следует понимать, что монархия – это правление одного человека, единовластие, если переводить это греческое слово. А в России сейчас один правитель, и все знают, кто он. Россия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан – это все монархия. Они только называются "республика" и "президентская власть", потому что так модно. На самом деле – это монархии. В Азербайджане монархия уже стала наследственной, в Казахстане – тоже в какой-то форме это наследственная передача власти. В этом смысле речь идет о монархии, а не о республике и демократии. Ведь важно не то слово, какое написано в конституции, а что действительно существует в стране.

Англия – формально монархия, и Дания – тоже. Но там демократия, страной управляет народ, а высшую символическую роль, которую, скажем, в Германии выполняет избранный парламентом президент, тут исполняет монарх – высшая должность, которая наследуется в монархической системе от одного поколения к другому. Это неплохая традиция. Неслучайно в Испании после Франко восстановили монархию, которая послужила и евроинтеграции страны, и укреплению демократии. Так что сама по себе монархия, соединенная с демократией, это – вполне нормальная вещь, и она много где (не только в Европе, но и в Японии и Таиланде, например) оправдывает себя.

Но если под монархией мы понимаем институционализацию диктатуры, как это было в России до манифеста 17 октября 1905 года, то это плохо и совершенно устаревшая форма. Сейчас в наших странах грамотное, образованное общество, мы имеем много СМИ, компьютерные сети, люди сами легко могут управлять своей страной и на национальном, и на местном уровне - в самоуправлении. В этой ситуации сохранять или восстанавливать абсолютную монархию –абсолютный идиотизм.

Некоторые люди поддерживают такую монархию, как несчастный Аксенов, который говорит, что Путин должен быть абсолютным монархом. Каков Аксенов – таковы и его заявления.

А люди, которые говорят, что в России могла бы быть конституционная монархия европейского типа, как в Великобритании или в Дании, это разумные люди. В этом отношении восстановление династии Романовых с символическими функциями – был бы неплохой выход в нынешней ситуации для того, чтобы и сохранить персонализм верховной власти, и вместе с тем обеспечить свободу от персоны правителя реальной власти. Реальную власть имел бы парламент, выбранный народом, а символический авторитет имел бы монарх из исторической династии. Кстати, этот же вариант был бы неплох для таких стран, как Румыния или Болгария. Ведь, например, в Румынии до сих пор жив последний король Михаил. Он очень старенький, но еще жив, соответственно, легко можно восстановить королевскую власть британского типа.

Начать заново

В России многие люди серьезно изучают российскую жизнь перед революцией, последний период – начало 20-го века. И сейчас совершенно очевидно, что аналогий с нынешним режимом не может быть никаких. Царский режим не был коррумпирован, коррупция тогда была сведена почти к нулю. Да, конечно, были эксцессы, как ныне в Италии или Франции, но это не была система, как в наших странах. В старой России очень легко была достигнута победа над коррупцией – не быстро, но легко. Потому что действовало две независимые системы власти – местное самоуправление, которое избиралось народом, и государственная администрация, которая назначалась императором. Каждый следил за другим. В каждом уезде было уездное земство и были чиновники министерства внутренних дел. Чиновники очень ревниво относились к земствам и следили, чтобы те не воровали. А земства очень ревниво относилось к чиновникам. И коррупции как массового явления не было, были отдельные случаи.

Второй момент: режим не был прогнившим, это уже советский термин. Наоборот Россия очень быстро развивалась. Если сейчас РФ находится в стагнации и живет за счет природных ресурсов, то тогда все было иначе, главными предметами вывоза из России были продукты сельского хозяйства – товары, в которые вложен человеческий труд: зерно, масло, ткани. Кроме легкой промышленности, в России очень быстро развивалась и тяжелая. Россия была одной из самых развитых стран мира. Хотя на человека приходился намного меньший доход, чем в Европе, но он рос. По темпам прироста ВНП Россия соперничала лишь с США, то отставая, то опережая их, и намного по этому показателю опережала страны Европы.

Россия совсем не была прорехой в мировом миропорядке, как это пытались показать большевики и как до сих пор по традиции многие думают.

После 1905 года в России действовала Дума, и ни один закон или бюджет не мог быть принят без одобрения большинства Думы. Выборы тогда не фальсифицировались, в Думе была представлена вся палитра партий – от крайне левых до крайне правых. Ничего подобного в нынешней Думе в Москве нет, там есть только партии, где представлен Путин. Была и свободная пресса, газеты большей частью были оппозиционные и свободные, и не было никакой манипуляции гражданами, как сейчас делает путинская пропаганда.

Так что это была страна, идущая в правильном направлении и идущая очень быстро. Возможно, именно из-за этой скорости движения она и погибла, потому что психологически адаптация к переменам не успевала произойти. Люди жили вчерашним днем, как это бывает в случаях очень быстрого социально-экономического развития. Но в любом случае это никак не сравнимо ни с нынешним российским, ни с советским государством.

Сейчас происходит новое продумывание русского прошлого, русских путей в 20 веке. Характерная особенность нынешнего времени в том, что люди, особенно молодые, которые сформировались уже не в советское время, а после него, начинают задумываться и говорить, что надо не вернуться в Советский Союз, который никому не нужен и который погубил страну, а продолжать строительство России с докоммунистического основания, потому что основание было хорошее, но недостаточно сплоченное, и из-за этого рухнула Россия. Я хочу подчеркнуть, что строительство от этих досоветских оснований вовсе не предполагает строительство империи, оно предполагает строительство государства в границах нынешней РФ, но на основании исторической России. Вот эта новая тенденция наблюдается среди самой образованной части российского общества. Утверждение этой тенденции и объясняет такой интерес в русском обществе к событиям 1917 года.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»