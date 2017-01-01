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    Думки вголос

    Про свято Трійці та теракти у Лондоні

    • Андрій Зубов

      Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

    • Сьогодні, 11:01
    • Розсилка
    <span>Лондон, 3 червня 2017 року</span>
    Лондон, 3 червня 2017 року

    Як відповісти на це зло, як перемогти терористів?

    Мовою оригіналу

    Праздник Пятидесятницы - Пресвятой Троицы. Великий день единства, преодоления всякой вражды, межнациональной розни. Все в Иерусалиме в этот день слышали апостолов, говорящих на языке каждого - греки, иудеи, египтяне, римляне, ливийцы. Божественное единство, явленное в Троице - образ и призыв к нам всем, а нисхождение Святого Духа на пребывавших в Сионской горнице учеников - явное свидетельство, что и они одно со Святой Троицей. Не случайно в величании праздника учеников именуют «теи апостоли» - божественные посланцы (в славянском переводе - божественные ученики).В Боге всё едино, и нет уже ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни римлянина, ни своего, ни чужого...

    И в этот же день страшные теракты в Лондоне. Сполох сознательной ненависти, прямое желание зла разрушить всегда столь хрупкое единство разноплеменного народа Британии, поругаться над ним, вызвать взаимную ненависть аборигенов и мигрантов, белых и смуглых, говорящих на разных языках и наречиях. И это накануне парламентских выборов... Случайных терактов не бывает. Против Св.Троицы на человеческом уровне он, скорее всего, бессознательный, а вот против самоопределения англичан в сложнейшую эпоху Брексита - вполне сознательный.

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    Как ответить на это зло, как победить террористов, которые, по верному слову Фетхулла Гюлена, добровольно обрекают себя на самый страшный круг ада, и как победить те инфернальные силы, служителями которых террористы всюду и везде являются? Способ один, он прост и невыносимо тяжел одновременно - зло побеждается только любовью, разобщение - единством, своекорыстие и себялюбие - самопожертвованием. Зло никогда не победить злом - только сатана нашептывает нам этот свой рецепт, разобщенность никогда не победить еще большей закрытостью, строительством стен вдоль границы, а себялюбие не победить тотальным эгоизмом.

    Вовсе не случайно теракты в Лондоне и всемирное ликование Праздника Троицы совпали ныне. Нам открывается и бездна зла, и тут же дается противоядие. А то, на чем остановится каждый из нас, на зле или на стремлении исцелиться от него - в этом наш выбор, в этом наша свобода.

    Джерело: блог Андрія Зубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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