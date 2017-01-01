На Львівщині викрили підпільне виробництво парфумів світових брендів

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Управління захисту економіки у Львівській області

Незаконне підприємство розташовувалося у Жовківському районі Львівської області

Діяльність заводу з виготовлення контрафактних парфумів відомих світових брендів припинили правоохоронці на Львівщині. Про повідомили в управлінні захисту економіки Нацполіції у Львівській області.

«Міні-завод працював у складському приміщенні одного із підприємств на території Жовківського району Львівщини. Там продукцію виробляли і збували», - зазначили в управлінні.

Організатори незаконного бізнесу розмішували есенцію, розливали її у спеціальні ємності, імітуючи оригінальне упакування з логотипами відомих світових торговельних брендів.

На місці виробництва поліція застала понад 20 працівників. А під час обшуків поліцейські вилучили близько 2 тис. флаконів з контрафактними парфумами, 13 тис. одиниць тари, рулони поліграфічної продукції та інші докази злочинної діяльності «підприємців». Вартість вилученої фальсифікованої продукції становить понад 200 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Правоохоронці встановлюють джерела постачання сировини та мережу збуту фальсифікованої парфумерної продукції.