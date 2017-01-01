Сварка через куріння. Поліція опублікувала відео вбивства у столичному McDonald's

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 119 частина 1 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність)

У ресторані McDonald's біля станції метро «Мінська» в Києві відвідувач вбив чоловіка одним ударом. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в столиці.

На відео видно, як чоловіки про щось говорять один із одним, а незабаром один із них вдарив іншого кулаком у голову і той впав. Згодом з'ясувалося, що чоловік помер у результаті черепно-мозкової травми.

«До потерпілого підійшов невідомий, і зробив йому зауваження з приводу того, що той курив у громадському місці і лаявся з перехожими. В результаті між чоловіками стався словесний конфлікт під час якого розшукуваний вдарив свого опонента в обличчя і той впав на асфальт», - повідомили подробиці НС у прес-службі поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 119 частина 1 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Санкція передбачає від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Джерело: Обозреватель