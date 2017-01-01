  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Сварка через куріння. Поліція опублікувала відео вбивства у столичному McDonald's

    • Сьогодні, 17:28
    • Розсилка

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 119 частина 1 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність)

    У ресторані McDonald's біля станції метро «Мінська» в Києві відвідувач вбив чоловіка одним ударом. Про це повідомила прес-служба ГУ Національної поліції в столиці.

    На відео видно, як чоловіки про щось говорять один із одним, а незабаром один із них вдарив іншого кулаком у голову і той впав. Згодом з'ясувалося, що чоловік помер у результаті черепно-мозкової травми.

    «До потерпілого підійшов невідомий, і зробив йому зауваження з приводу того, що той курив у громадському місці і лаявся з перехожими. В результаті між чоловіками стався словесний конфлікт під час якого розшукуваний вдарив свого опонента в обличчя і той впав на асфальт», - повідомили подробиці НС у прес-службі поліції.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 119 частина 1 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Санкція передбачає від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

    Джерело: Обозреватель

    Київ вбивство тютюнові вироби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ