Вбивство бізнесмена в Києві. Усі подробиці онлайн

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Резонансне вбивсто сталося фактично в центрі столиці

Що сталося

Увечері, 8 березня 2017 року, у Києві по вулиці Антоновича було розстріляно «Мерседес»: один чоловік загинув, двоє його дітей госпіталізовано.

Бізнесмен разом із двома дітьми повертався додому. Біля будинку невідомий розстріляв Mercedes-Benz CLS. Від отриманих поранень чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню «Охматдит». Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.

Хто загинув

Загиблим виявився одеський бізнесмен Олександр Ряжев. Чоловік з сім'єю проживав в Києві. За попередньою інформацією, вбивця здійснив шість пострілів, ймовірно - із пістолета Макарова. Чотири кулі потрапили в тіло підприємця, він помер по дорозі в лікарню.

Разом з Олександром Ряжевим в салоні автомобіля перебували його діти – 5-річний син Діма і 8-річна донька Настя. Діти з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.

Поліція інформує

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, проводиться огляд прилеглої території.

На місці вбивства працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.



