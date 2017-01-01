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    Вбивство бізнесмена в центрі Києва. Усі подробиці злочину (оновлюється)

    • Сьогодні, 23:30
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    Резонансне вбивсто сталося фактично в центрі столиці

    Що сталося

    Увечері, 8 березня 2017 року, у Києві по вулиці Антоновича було розстріляно «Мерседес»: один чоловік загинув, двоє його дітей госпіталізовано.

    Бізнесмен разом із двома дітьми повертався додому. Біля будинку невідомий розстріляв Mercedes-Benz CLS. Від отриманих поранень чоловік загинув, а дітей доставили в лікарню «Охматдит». Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.

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    Хто загинув

    Загиблим виявився одеський бізнесмен Олександр Ряжев. Чоловік з сім'єю проживав в Києві. За попередньою інформацією, вбивця здійснив шість пострілів, ймовірно - із пістолета Макарова. Чотири кулі потрапили в тіло підприємця, він помер по дорозі в лікарню.

    Разом з Олександром Ряжевим в салоні автомобіля перебували його діти – 5-річний син Діма і 8-річна донька Настя. Діти з вогнепальними пораненнями були госпіталізовані.

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    Вбивство бізнесмена в Києві. Усі подробиці онлайн
    Вбивство бізнесмена в Києві. Усі подробиці онлайн
    Вбивство бізнесмена в Києві. Усі подробиці онлайн
    Вбивство бізнесмена в Києві. Усі подробиці онлайн

    Поліція інформує

    За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, проводиться огляд прилеглої території.

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    На місці вбивства працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції.


    Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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