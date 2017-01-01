«Дикий театр» покаже вистави у спальних районах столиці

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Актори збираються децентралізувати культурне життя Києва

«Дикий театр» розпочне покази своїх вистав у найвіддаленіших та культурно пасивних районах Києва. Географія проекту охопить такі райони, як Троєщина, Бортничі, Теремки, Солом’янка та інші.

Перша з вистав відбудеться 27 квітня, це буде вистава – маніфест про жінок «Бути знизу» в ЦКМ ДВРЗ, повідомляє прес-служба театру.

У «Бути знизу» йдеться про те, як троє героїнь приходять на безкоштовні курси «Як стати щасливою», а потрапляють на сеанс терапії і глибокого аналізу не лише особистого життя, а й життя жінки в Україні загалом. Постановка – Юлії Мороз.

Крім того, у найближчих планах театру – гастролі у Білій Церкві, Дніпрі, Кривому Розі, участь у фестивалі «Мельпомена Таврії». Вже 2 і 9 червня «Дикий театр» на арені цирку знову покаже «Афродизіак».