Композитор, який з політичних мотивів виїхав з Росії, поставив у Києві мюзикл «Жив собі пес»

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Виставу поставлено за мотивами однойменного мультфільму

У Київському театрі опери та балету для дітей та юнацтва відбудеться прем’єра мюзиклу «Жив собі пес» за мотивами легендарного українського мультфільму. Глядачів запрошують завітати до театру 24 та 25 лютого.

Композитор вистави – Володимир Назаров, лібрето підготував поет Петро Мага.

У виставі зіграють відомі українські актори Анатолій Гурин, Євгеній Шептекіта, Олександр Монастирський, Михайло Нагорний, Сергій Макієнко, Олексій Жмуденко, Микола Ільченко, Наталя Пелих, Олена Гребенюк та інші.

Початок вистави 24 лютого о 19:00, 25 лютого – о 12:00

Нагадаємо, що Володимир Назаров – керівник Московського державного музичного театру національного мистецтва і режисер – переїхав жити і працювати до Києва після того, як його позбавили роботи і театру.

Володимир Назаров

Зазначимо також, що Назаров минулої весни звертався до Путіна з проханням негайно звільнити Надію Савченко.