Київський театр «Золоті ворота» презентує дві прем’єри

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Сцена з вистави «КостяКатяМамаЧай» (режисер Тетяна Губрій)

Вистави покажуть в рамках проекту для студентів творчих вишів

Столичний театр «Золоті ворота» підготував для своїх глядачів одразу дві нові вистави. Зокрема, 15 січня відбудеться прем’єра вистави «Детектор брехні» (режисер Даяна Зима), 17 січня - прем’єра вистави «КостяКатяМамаЧай» (режисер Тетяна Губрій).

Презентація обох вистав відбудеться в рамках проекту «OPEN_MIND_СТУДЕНТ», який дозволяє студентам творчих вишів спробувати свої сили на професійній сцені.

Даний проект булу ініційовано у 2014 році театром «Золоті ворота» та художнім керівником Стасом Жирковим.

Як відомо, першим учасником проекту став Іван Уривський з виставою «Дядя Ваня». Саме цей проект відкрив молодому режисеру дорогу на професійну сцену. Після цього Івана Уривського було запрошено до Одеського українського театру ім. В. Василька на посаду режисера-постановника. Згодом, у театрі «Золоті Ворота» Іван поставив ще одну виставу – «Украдене щастя».

Також у проекті брали участь Юра Катинський з виставою «Шафа», Давид Петросян з виставою «Буна», Юлія Мороз з виставою «Самогубець».

Щоб потрапити у проект, потрібно надіслати на електронну адресу theatre.zv@gmail.com запрошення на виставу для представника театру «Золоті Ворота», або надіслати відео вистави, якщо це заявка з іншого міста.