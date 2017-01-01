«Мизантроп» повторно зіграє у столиці виставу за романом Набокова

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Вистава «Запрошення на страту» за однойменним романом Володимира Набокова

Провокаційний театр після «кабаре» запрошує киян на... «страту»

31 травня на сцені Театру російської драми ім. Лесі Українки молодий прогресивний київський театр «Мизантроп» повторно представить свою виставу «Запрошення на страту» за однойменним романом Володимира Набокова.

У цій виставі автори та постановники стирають кордони між драматичним театром, балетом, мюзиклом, цирковим шоу та кабаре. Початок вистави о 19:00.

Хореограф-постановник дійства – Микола Бойченко, композитор – Дмитро Саратський. Режисер вистави – Ілля Мощицький.

У виставі візьме участь соліст групи «Авіатор», а також відомий оперний режисер Дмитро Тодорюк. Крім того, глядачів порадує грою молодий актор Дмитро Оцупок.

Новий проект колективу показав, що молодий і безкомпромісний театр, незважаючи на невеликий вік, уже знайшов свого глядача і міцно зайняв власну нішу на київській і української театральній сцені. Глядачі зазначили, що театр вирізняється серед інших своєю інтелектуальною і естетичною подачею матеріалу. А сам «Мизантроп» наполягає, що його головною фішкою були і залишаються мультижанровість і універсальність артистів.

Нагадаємо, нещодавно навколо останньої вистави театру «Мизантроп» у столиці розгорівся скандал.

24 квітня, на вході до київського концерт-холу Bel'etage з’явилася вивіска «Голокост Кабаре», яка викликала шквал критики серед киян і передусім єврейської спільноти міста. Вивіска мала на меті анонсувати виставу за п’єсою канадського драматурга Джонатана Гарфінкеля «Голокост Кабаре: Суд над Джоном Дем'янюком».

Вивіска була знята. В ході прес-конференції режисер вистави Ілля Мощицький приніс вибачення, підкресливши, що даний інцидент вичерпано. За його словами, творчий колектив до даного анонсу відношення не мав.

Проте в Bel'etage тоді відмовили театру у майданчику. І колективу терміново довелося шукати приміщення для показу вистави. Вистава врешті була презентована 28 квітня у виставковому центру «Воздвиженка Артс Хауз». На заході був присутній автор п'єси «Голокост кабаре» Джонатан Гарфінкель.

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