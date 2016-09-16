«Океан Ельзи» переносять концерт із Сєверодонецька у Лисичанськ

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Фото: Concert.ua

Причина переносу концерту українського гурту - неналежний стан трибун стадіону у Сєверодонецьку

Український гурт «Океан Ельзи» оголосив про зміну міста для безплатного виступу на Донбасі. Про це ідеться в повідомленні на Facebook сторінці гурту.

«У зв'язку з незадовільним станом трибун стадіону в Сєверодонецьку та його невеликою місткістю, заявлений концерт гурту «Океан Ельзи» переноситься в місто Лисичанськ на стадіон «Шахтар» (вул. В. Сосюри, 119), що дасть можливість прийняти більшу кількість глядачів», ідеться в повідомленні.

Раніше про неможливість проведення концерту «Океану Ельзи» в Сєверодонецьку в зв'язку з аварійним станом концертного майданчика стадіону «Хімік» повідомляв телеканал ЛОТ з посиланням на заступника мера Сєверодонецька Олексія Яроша.



«Аварійний стан східної частини стадіону - це не всі проблеми «Хіміка». Штукатурка зі стін будівлі постійно обсипається, біля стадіону немає освітлення. Немає біля стадіону і належних під'їзних шляхів. Як будуть вивантажувати апаратуру з фургонів –невідомо», - йдеться у повідомленні .