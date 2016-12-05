Російський дитячий мультсеріал «Фіксики» переклали українською

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Перелік мультсеріалів українською зростає

Дедалі більше пізнавальних дитячих мультфільмів з'являються в українському перекладі.

Зокрема, популярний анімаційний серіал «Фіксики» - про маленьких чоловічків, що живуть у приладах - тепер можна подивитися українською мовою. Перші серії у перекладі з'явились ще восени минулого року.

В мультсеріал доступно і цікаво розповідають про принципи роботи побутових приладів та історію появи різних звичних речей. Мультсеріал давно транслюють на турецьких телеканалах турецькою мовою.

Як відомо, українською мовою перекладено кілька російських дитячих анімаційних серіалів: «Маша і ведмідь», «Смішарики», «Малишарики» тощо. Водночас чимало популярних російських дитячих мультсеріалів доступні тільки мовою оригіналу, серед них: «Трактор Гоша», «Жила-была царевна», «Барбоскины».