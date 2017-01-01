Скрипаль-віртуоз презентував у Києві свою сольну програму

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Скрипаль Святослав Кондратів

Музикант представив власні композиції і поспілкувався з публікою

31 січня український скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів презентував свою нову програму «Світ очима скрипаля».

Музикант зіграв низку власних композицій: «Венеція», «Танго», «Дорога в дюнах», «Кабаре», «Гоп-ца-ца», «Скрипка плаче, скрипка сміється», Summerplay, а також поспілкувався з публікою та розповів їй про свій шлях до музики.

Скрипаль Святослав Кондратів

«Передусім хочу познайомити більше людей з моєю творчістю як скрипаля та композитора і привернути увагу до королеви музики – скрипки. До цього я брав участь у різних музичних проектах. Але це концерт-презентація, унікальна у своєму роді подія. Я буду не тільки грати, а й розповідати про скрипку, про свій творчий шлях. Програму буде побудовано як щиру розмову зі слухачем, перше побачення», – розповідав «Главкому» Святослав Кондратів напередодні свого концерту у столичному Caribbean Club Concert Hall.

Святослава Кондратіва сьогодні називають першою скрипкою України. Власне, він – один з небагатьох, хто намагається нести інструментальну музику в маси, поєднуючи у програмі своїх виступів класичні твори із власними композиціями.

Як відомо, у квітні 2016 року Кондратів презентував авторський трек «Скрипка плаче, скрипка сміється» на шоу Євгена Хмари «Знамення», з яким співпрацює вже багато років. Потім були інші композиції, відео до яких музикант знімав на березі Балтійського моря, норвезьких фьордів, подорожуючи Марокко серед найвищих дюн Сахари та старовинної фортеці ХІ століття Айт-Бен-Хадду. Ці музичні відео, які знімає скрипаль на свої сингли, набирають сотні тисяч переглядів в інтернеті.

Про ринок інструментальної музики, недоречний розподіл бюджетних коштів Міністерством культури та радянську «планову економіку» у мистецькій сфері читайте в інтерв’ю Святослава Кондратіва «Главкому».