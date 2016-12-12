Скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів виступить у столиці з новою програмою

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Святослав Кондратів

Віртуоз виконає відомі мелодії та хіти, а також власні композиції

Український скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів 31 січня у Києві презентує нову програму «Світ очима скрипаля».

Під час концерту, крім відомих мелодій та хітів, пролунає низка власних композицій скрипаля.

Кондратів виступить у столичному Caribbean Club Concert Hall. Початок о 20:00.

Як відомо, у квітні 2016 року Кондратів презентував авторський трек «Скрипка плаче, скрипка сміється» на шоу Євгена Хмари «Знамення», з яким співпрацює вже багато років. Потім були композиції Summerplay, Fjord, «Танго», «Дорога в дюнах», музичне відео до яких музикант знімав на березі Балтійського моря, норвезьких фьордів, подорожуючи Марокко серед найвищих дюн Сахари та старовинної фортеці ХІ століття Айт-Бен-Хадду.

Відео з його композиціями набирають тисячі переглядів в інтернеті.