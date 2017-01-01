Співачка з рідкісним діапазоном голосу дасть сольний концерт у Києві

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Назгуль Шукаєва

Нову програму Назгуль Шукаєва представить 19 березня

19 березня в Києві у великому залі Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського відбудеться сольний концерт співачки із рідкісним діапазоном голосу - Назгуль Шукаєвої.

Нова сольна програма - «Asia Tengri Jazz» - має на меті показати всю багатогранність і творчу палітру Назгуль. Протягом концерту прозвучать кращі авторські твори, джазові стандарти та госпел (сучасний напрям у музиці, який почав свій розвиток ще в XVIII столітті).

Цього разу Назгуль Шукаєва вирішила об’єднати свій проект «Азія Тенгрі» (прем’єра якого відбулась п’ять років тому і користувалась користувалася великою популярністю на багатьох фестивалях: «Джаз Коктебель», «Андрiївській узвiз», «Країна Мрій», «Трипільське Коло») та інші проекти з її участю.

Плеяда кращих українських музикантів і гостей з інших країн зберуться разом, щоб поділитися красою автентичних творів Азії і Америки в авангардно-джазовій обробці.

Зокрема, у концерті візьмуть участь: Назгуль Шукаєва - вокал, Олексій Боголюбов - рояль, Валентин Корнієнко - контрабас, Алік Фантаєв - барабани, Un Ruu - флейта сякухати, Жанна Марчинська - віолончель, Орхан Агабейлі - перкусія, Олексій Кабанов - ут, ситара. Спеціальні гості: заслужений артист України Володимир Соляник - рояль, вокальний ансамбль Alter Ratio.

Назгуль Шукаєва народилась у Казахстані, потім переїхала жити до України. Співачка має рідкісний діапазон голосу: від горлового співу до сопрано, що дозволяє їй виконувати як аутентичний фолк, джаз, так і сучасну академічну музику. Унікальність Назгуль полягає ще і в тому, що вона володіє давньою технікою горлового співу «кай», поєднуючи її із сучасною манерою звуковидобування.