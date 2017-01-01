Театр «Мізантроп» у лютому представить виставу «Запрошення на страту»

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У самому театрі дійство називають «дека-dance-поемою»

17 лютого на сцені Театру російської драми ім. Лесі Українки молодий прогресивний київський театр «Мізантроп» представить нову виставу «Запрошення на страту» за однойменним романом Володимира Набокова.

У самому театрі цю виставу називають «дека-dance-поемою».

Хореограф-постановник дійства – Микола Бойченко, композитор – Дмитро Саратський. Режисер вистави – Ілля Мощицький.

У виставі візьме участь соліст групи «Авіатор», а також відомий оперний режисер Дмитро Тодорюк. Крім того, глядачів порадує грою молодий актор Дмитро Оцупок.

Автори та постановники спробують стерти кордони між драматичним театром, балетом, мюзиклом, цирковим шоу та кабаре. Початок вистави о 19:00.