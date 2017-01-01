Тарас Шевченко: від борця до поп-ікони

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Шевченко як наш сучасник: що дав поет нинішній Україні

Шевченківські дні цього року розпочалися особливо. Злива цитат із «Кобзаря» в соціальних мережах – як свідчення того, що в час випробувань нам потрібен Тарас Шевченко, його мужність, мудрість, сила його слова. А в «реалі» найяскравішою акцією стала дискусійна платформа «Шевченко: Мова. Держава. Нація» в кіноконцертній залі Українського дому 9 березня. Організували цей захід Державне підприємство «Український дім» і Мистецьке агентство «Арт Велес» за підтримки Аграрної партії.

У дискусії взяли участь відомі письменники, культурологи, літературознавці, економісти, культурні діячі. Аудиторією заходу стали студенти вишів із різних регіонів України – з Одеси, Полтави, Кропивницького, Вінниці, Черкас та інших областей. Через відеозв’язок до дискусії приєдналися студенти зі Львова й Острога.

Український поет, Герой України Іван Драч наголосив, що Шевченка треба вивчати і відчувати не лише 9 і 10 березня, а щодня і щомиті. При цьому треба розуміти, що поет був дуже жвавою, вольовою людиною, яка не повинна асоціюватися зі смушевою шапкою. Своє ставлення до Кобзаря Іван Драч передав і в декламованих зі сцени власних віршах.

На думку доктора економічних наук, лідера Аграрної партії Віталія Скоцика, українська мова, яку Шевченко підняв на новий рівень, має бути об’єднавчим чинником для всіх народів, що мешкають в Україні.

«Я провів більше ніж 500 різних форумів по всій Україні. І жодного разу не чув на зустрічах, що українській – як державній мові – є альтернатива. Українська мова і українська земля – це чинники, що об’єднують усе розмаїття народів, які тут живуть. Наші політики, на жаль, розглядали мову як елемент роз’єднання країни. Але якщо політики любитимуть мову, жоден політтехнолог не нав’яже їм ідею маніпуляції мовним питанням», – зауважив Віталій Скоцик.

На його думку, Шевченко закликав українців саме до творення своєї держави, а держава – це велика праця, яка передбачає і боротьбу проти зовнішнього та внутрішнього ворога. Це послання ще належить усвідомити кожному активному громадянину, зокрема молодим людям.

Під час дискусії виступив і Євген Нищук – міністр культури України та актор, що свого часу грав молодого Тараса Шевченка в театральних постановках. Він вважає, що і Небесна сотня, і тисячі солдат на сході в наш час гинуть за ті сенси, які задав Тарас Шевченко, – гідність, свободу, власну незалежну державу.

Молода літературознавиця та арт-директорка мережі книгарень «Є» Анастасія Левкова має свою історію взаємин із творчістю Тараса Шевченка. Вона зізналась, що до Революції гідності поет не був їй близьким по-справжньому, але в 2014 році вона переосмислила його роль, прочитала по-новому – «аж до сліз».

Співак Тарас Чубай вважає Тараса Шевченка першим поп-ідолом України: «Поет так талановито ретранслював думки свого народу, що навіть російськомовні панночки були захоплені його віршами».

Сьогодні ж, переконаний музикант, українській культурі потрібне сприяння держави – пільги книговидавцям, а українським музикантам – сприятливі умови для виступів в українських залах. Усі ці заходи сприяння разом із чітким мовним законодавством повинні допомогти українській мові стати мовою міжнаціонального спілкування в Україні.

У демонстрованих відеосюжетах своїми особистими взаєминами з творчістю Шевченка поділилися також співачки сестри Тельнюк, режисер Олесь Санін та художник, керівник музею Івана Гончара Петро Гончар. Завдяки технології відеоарту учасники і глядачі дійства познайомились із живописом, графікою, рукописами Тараса Шевченка.

Дискусія про Шевченка досить швидко переросла у діалог зі студентами. Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик вважає, що такі заходи працюють на стирання меж між поколіннями та фахівцями різних сфер – політиками, музикантами, письменниками, літературознавцями.

«Тарас Шевченко безперервно говорить із нами, сучасними українцями. В одному його вірші може міститися повна картина проблем нинішньої України. Але він також дає нам і пораду, як діяти: єдність, освіта, очищення країни від злочинців у владі. Сам Шевченко прожив лише 47 років, тобто він помер іще молодим. І такий його образ повинен залишатися в наших душах», – каже Віталій Скоцик.

У концертній частині заходу виступили Тоня Матвієнко, Тарас Чубай та гурт «Плач Єремії», лунали численні записи сучасних виконавців, які поклали твори Кобзаря на музику.

А в холі Українського дому цього дня відбулася виставка-конкурс дитячих художніх робіт «Україна – моя земля!», присвячена 203-й річниці від дня народження великого поета.