У Франції вручили премію «Сезар» за найкращі фільми року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Киностудия Горького

Фільм «Вона» (Elle) режисера Пола Верховена назвали найкращим

Фільм «Вона» режисера Пола Верховена названий в ніч на суботу кращим фільмом в рамках церемонії вручення національної французької кінопремії «Сезар», передає «Укрінформ».

Британський фільм «Я, Деніел Блейк», знятий Кеном Лоуча, отримав нагороду в номінації «Кращий зарубіжний фільм». У травні 2016 року ця кінострічка отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю.

Картина «Це лише кінець світу», яка минулого літа отримала Гран-прі в Каннах, принесла своєму режисерові Ксав'є Долану статуетку «Сезар» в номінації «Кращий режисер». Фільм також удостоєний нагороди в номінації «Кращий монтаж».

Гаспар Ульєль, який знявся у Долана, отримав нагороду за «Кращу чоловічу роль». А Джеймс Тьєрре, який зіграв у фільмі «Шоколад» режисера Рошді Зема, був відзначений в номінації «Краща чоловіча роль другого плану».

Нагорода в номінації «Краща актриса» дісталася Ізабель Юппер за роль в кінокартині «Вона». Ця роль на початку року вже принесла Юппер голлівудський «Золотий глобус». Статуетку за «Кращу жіночу роль другого плану» отримала Дебора Люкумуена, яка зіграла у фільмі «Божественні» режисера Уда Беньяміна.

Володарем «Почесного Сезара» став «найбільш харизматичний актор свого покоління» за визначенням Французької академії кінематографічних мистецтв і техніки - Джордж Клуні.