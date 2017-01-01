У Києві блокують показ скандальної вистави «Голокост Кабаре»

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Скандальна вивіска у центрі Києва

Колективу вистави у проведенні спектаклю вже відмовили кілька концертних майданчиків Києва

Учасники та авторський колектив вистави «Голокост кабаре: Суд над Джоном Дем'янюком» шукають майданчик для свого спектаклю в Києві, оскільки концертний клуб Bel'etage в наданні сцени трупі 28 квітня відмовив, заявляє ініціатор гастролей, композитор Дмитро Саратський . Вистава наробила шуму у столиці через скандальну вивіску «Голокост Кабаре», яку зробили на на вході до київського концерт-холу Bel'etage в день пам’яті жертв Голокосту.

«Я зустрічався з дирекцією майданчика Bel'etage і мені повідомили, що їм надійшов дзвінок, звідки вони не говорять. Цей дзвінок їм заборонив проведення цього заходу ... нам відмовлено. Ми не можемо проводити захід на майданчику Bel'etage», - повідомив Саратський на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в четвер у Києві.

Він також розповів, що зустрічався з представниками Служби безпеки України, які йому сказали, що вони не проти проведення вистави, «проте хтось тисне на дирекцію».

Пізніше колективу вистави у проведенні заходу на їх майданчику відмовив також Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

«Тільки що нам відмовив центр Леся Курбаса! Буквально 2 години тому вони погодилися прийняти наш спектакль і висловили своє неприйняття будь-яких проявів цензури у творчості. Їх теж залякали. Мій телефон прослуховують! Мабуть в Україні більше немає можливості говорити і дихати вільно. Думаю вони залякають всіх, хто захоче нам допомогти», - написав Саратський на своїй сторінці у мережі Facebook.

За словами Саратського, актори готові зіграти спектакль на будь-якому майданчику, якщо така сцена знайдеться.

«Виявляється, в нашій країні досить кілька телефонних дзвінків якихось органів, які себе не називають, для того, щоб просто зірвати творчу акцію, щоб перешкодити людям, які хочуть поговорити зі своїм глядачем ... Ми привезли важливий культурний проект. Це складна річ. І тут ми отримуємо огидну реакцію - нам не дають зіграти спектакль», - зазначив він.

Також Дмитро Саратський зазначив, що у колективу вистави залишилось 3 години, щоб знайти концертний майданчик, в іншому випадку – п’єса не буде зіграна в Україні.

За словами автора п'єси Джонатана Гарфінкеля (Канада), вистава була зіграна в багатьох країнах світу і, в основному, мала позитивні відгуки.

Нагадаємо, 24 квітня, на вході до київського концерт-холу Bel'etage з’явилася вивіска «Голокост Кабаре», яка викликала шквал критики серед киян і передусім єврейської спільноти міста. Вивіска мала на меті анонсувати виставу за п’єсою канадського драматурга Джонатана Гарфінкеля «Голокост Кабаре: Суд над Джоном Дем'янюком», показ якої має відбутися сьогодні, 28 квітня. Станом на вечір 25 квітня вивіску зняли.

«Ось цей жах (не знаходжу слів, як це назвати) повісили в центрі Києва вчора, в День пам'яті жертв Голокосту, в місті, де розташований Бабин Яр, навпроти центральної синагоги! І продаються квитки на п'ятничну виставу. Кому потрібна ця провокація, я не знаю, але заявляю, що ми, єврейська громада, зробимо все, щоб прибрати цю провокацію негайно!!!» – зазначалося на сторінці головного рабина України у Facebook.

В ході прес-конференції режисер вистави Ілля Мощицький (Росія) приніс вибачення, підкресливши, що даний інцидент вичерпано. За його словами, творчий колектив до даного анонсу відношення не має.