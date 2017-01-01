У Києві зіграють українсько-швейцарський спектакль про Гамлета

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Головну роль у виставі виконує швейцарський актор Бартоломей Созанські

З 27 по 29 травня в Національному центрі Олександра Довженка відбудуться покази вистав театральної компанії Dollmen.

Так, 27 травня відбудеться показ вистави «Іфігенія в Тавриді. Наречена для терориста » в постановці Дмитра Костюминского. Музику для вистави написав Олексій Ретинський, а голосом проекту виступила співачка Назгуль Шукаєва.

«Іфігенія. Наречена для терориста» – це сучасна версія однієї з найкривавіших історій грецької міфології, яка сталася в Тавриді (так стародавні греки називали сучасний Крим).

Особливістю постановки є те, що вона одночасно розгортається у трьох площинах завдяки аудіо-візуальним технологіям.

Ця вистава рефлексує на теми глобалізації, світового тероризму і засилля медіаконтенту в сучасній реальності. А також порушує проблеми ролі України на світовій арені та самоідентифікації українського народу.

У виставі беруть участь: Вікторія Литвиненко, Ігор Аронов, Іван Заверталюк, хор Alter Ratio під керівництвом Ольги Приходько.

Також 28 і 29 травня відбудеться показ міжнародного українсько-швейцарського проекту «Гамлет. Вавилон»

«Гамлет. Вавилон» – це авторська інтерпретація текстів письменників різних історичних епох на тему твору Уільяма Шекспіра «Гамлет», нанизаних на сучасну проблематику глобального мультикультуралізму.

Драматургічну основу вистави створила письменниця Катерина Бабкіна, музична концепція –композитор Олексій Ретинський, постановка – Дмитро Костюминський.

Головну роль у виставі виконує швейцарський актор Бартоломей Созанські, Гертруду зіграє Вікторія Литвиненко, а Офелію Тетяна Гаврилюк з Dakh Daughters, композитор Олексій Ретинський вийде на сцену ще й як актор.

«Гамлет. Вавилон» - колаборація швейцарської компанії Korpüs Animüs і української Dollmen, вперше представлений глядачам в 2013 році, в Україні його показали тільки 3 рази, після чого проект почав свою історію міжнародного прокату, і був зіграний в Женеві, Навшателі, Відні, Цюріху.