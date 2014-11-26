Національна опера анонсувала вечір пам'яті героїв Небесної сотні

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Тарас Штонда в опері «Алєко»

У лютому Національна опера також запланувала прем’єру опери «Моцарт і Сальєрі» та ювілейний концерт Тараса Штонди

Лютневий репертуар Національної опери України прикрашено прем'єрою опери «Моцарт і Сальєрі» (Римський-Корсаков) та ювілейним концертом Тараса Штонди, присвяченим 50-річчю з дня народження та 25-річчю творчої діяльності артиста. Крім того, відбудеться вечір пам'яті героїв Небесної сотні, на честь яких пролунає музичний шедевр – «Реквієм» Моцарта.

На сцені Національної опери «Моцарт і Сальєрі» ставиться вперше. Режисер Анатолій Солов'яненко разом із головним художником Марією Левитською працювали над створенням такого сценографічного рішення вистави, яке б дало глядачеві можливість поринути у внутрішній світ двох визнаних «синів гармонії», якими були і Моцарт, і Сальєрі.

«Ця опера, безперечно, присвячена внутрішньому світу саме Сальєрі, його переживанням і життєвій філософії», – зазначив головний режисер.

Постановка присвячена 50-річному ювілею знаменитого баса Нацопери Тараса Штонди, який і виступив ініціатором постановки цього твору». Штонда виконає роль Сальєрі, а Валентин Дитюк (тенор) – Моцарта.

Музика Моцарта також прозвучить 19 лютого, у вечір пам'яті героїв Небесної сотні, – оркестр Нацопери виконає «Реквієм» австрійського композитора.

«Керівництво Нацопери вирішило ввести цей твір у репертуар театру, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, героїв Небесної сотні і загиблих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», – зазначив головний режисер театру Анатолій Солов'яненко.

«Реквієм» пролунає у виконанні солістів Національної опери Тетяни Ганіної, Анжеліни Швачки, Валентина Дитюка, Сергія Магери, хору та симфонічного оркестру Національної опери України.

Знакова подія для Національної опери України – ювілейний концерт «Тарас Штонда запрошує...», який відбудеться 24 лютого з нагоди 50-річчя від дня народження та 25-річчя творчої діяльності співака.

За плечима одного з найкращих басів сучасної опери – участь у численних міжнародних конкурсах та фестивалях, виконання головних ролей басового репертуару на сцені Національної опери, гастролі по всьому світу, робота з найвідомішими диригентами сучасності.

У ювілейній концертній програмі «Тарас Штонда запрошує...» лунатимуть арії, дуети і сцени з відомих опер, які виконають Тарас Штонда, Сергій Магера, Олександр Гурець, Оксана Крамарєва, Сусанна Чахоян, Сергій Ковнір, Тетяна Ганіна, Олександр Бойко, Валентин Дитюк.