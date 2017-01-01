У мережі запустили проект з найбільшою колекцією української поезії

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На сайті зібрана українська поезія – від класики до сучасних авторів

Poetree містить більш ніж 25 тис. віршів від 700 поетів різних країн. Серед інших на сайті представлені як класики української поезії, так і сучасні автори: Катерина Бабкіна, Іван Малкович, Сергій Жадан, Ірина Цілик, Юрій Андрухович, Василь Махно та інші.

«У 21-му столітті, де ми живемо, поезія розглядається як щось архаїчне. Більшість людей вважає, що поезія – це для наших дідусів і бабусь, що це не для молодих людей. Ми створили Poetree, щоб довести, що це не так», – поділився з Platfor.ma один із засновників проекту В’ячеслав Фокін.

Мета Poetree – зробити поезію актуальним трендом. На думку авторів, по-перше, це означатиме доступність для читачів, а по-друге, підтримку молодих поетів. Найближчим часом на сайті буде запущений сервіс видання збірок поезії, тобто будь-який автор зможе надрукувати свою збірку без необхідності пошуку книжкового видавництва. Видання буде можливо в двох форматах – як у друкованій формі, так і в форматі електронних книг.

На даний момент команда проекту складається з трьох осіб. Над проектом вони працювали у вільний від основної роботи час, тому на його створення пішов майже рік.

Надалі планується розширення проекту на інші країни. «Тут йдеться навіть не про країни, а про мовні зони. Важливо зібрати ком'юніті людей, що говорять однією мовою. А в якій частині земної кулі вони знаходяться – вже не так важливо, якщо вони можуть відчувати свою близькість завдяки Poetree», – говорить В'ячеслав Фокін.