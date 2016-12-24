У Національній опері відбудеться гала-концерт з нагоди ювілею видатної української танцівниці

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Видатна балерина Алла Лагода

Алла Лагода вписала одну з найяскравіших сторінок в історію українського балету другої половини ХХ сторіччя

Балетною «перлиною» травня стане гала-концерт з нагоди ювілею Алли Лагоди, у якому глядачі побачать вихованців відомої балерини, педагога-балетмейстера балетної трупи театру Алли Лагоди.

Алла Лагода своєю майстерністю прикрашала не лише київську сцену, а і багато працювала над тим щоб українська хореографічна школа була визнана у світі. У неї склалася чудова творча біографія – Алла В’ячеславівна втілила в життя всі свої сценічні мрії. Вона працювала з прекрасними хореографами, про неї захоплено писала критика. А головне – її по-справжньому любила публіка... Протанцювавши 25 років балерина залишила сцену, але не попрощалася з балетом. Багатогранний талант Лагоди розкрився ще в одній іпостасі – чудового балетного репетитора і педагога. Зараз Алла Лагода навчає балетної майстерності нове покоління танцівників, які також беруть участь у ювілейному концерті.

У програмі концерту, який відбудеться 12 травня: фрагменти з балету Чайковського «Спляча красуня»; гран-па з балету Мінкуса «Пахіта»; одноактний балет Малєра «Загибель троянди» та сцена «Тіні» з балету Мінкуса «Баядерка».

Також у травні Національна опера України презентує декілька оперних постановок. На початку місяця (5 травня) - опера «Запорожець за Дунаєм», прем’єра якої відбулась у 2015 році. Для поціновувачів Верді - опера «Набукко» (19 травня), яка увійшла у репертуар у 2016 році, впродовж усього сезону збирає аншлаги. І, на сам кінець місяця – прем’єра (5-й показ) опери «Флорія Тоска» (28 травня), чотири попередні покази якої зібрали аншлаги.