  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
    Культура

    У Національній опері відбудеться гала-концерт з нагоди ювілею видатної української танцівниці

    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка
    Видатна балерина Алла Лагода
    Видатна балерина Алла Лагода

    Алла Лагода вписала одну з найяскравіших сторінок в історію українського балету другої половини ХХ сторіччя

    Балетною «перлиною» травня стане гала-концерт з нагоди ювілею Алли Лагоди, у якому глядачі побачать вихованців відомої балерини, педагога-балетмейстера балетної трупи театру Алли Лагоди.

    Алла Лагода своєю майстерністю прикрашала не лише київську сцену, а і багато працювала над тим щоб українська хореографічна школа була визнана у світі.  У неї склалася чудова творча біографія – Алла В’ячеславівна втілила в життя всі свої сценічні мрії. Вона працювала з прекрасними хореографами, про неї захоплено писала критика. А головне – її по-справжньому любила публіка... Протанцювавши 25 років балерина залишила сцену, але не попрощалася з балетом. Багатогранний талант Лагоди розкрився ще в одній іпостасі – чудового балетного репетитора і педагога.  Зараз Алла Лагода навчає балетної майстерності нове покоління танцівників, які також беруть участь у ювілейному концерті.

    У програмі концерту, який відбудеться 12 травня: фрагменти з балету Чайковського «Спляча красуня»; гран-па з балету Мінкуса «Пахіта»; одноактний балет Малєра  «Загибель троянди» та  сцена «Тіні»  з балету Мінкуса «Баядерка».

    Також у травні Національна опера України презентує декілька оперних постановок. На початку місяця (5 травня) - опера «Запорожець за Дунаєм», прем’єра якої відбулась у 2015 році. Для поціновувачів Верді - опера «Набукко» (19 травня), яка увійшла у репертуар у 2016 році,  впродовж усього сезону збирає аншлаги. І, на сам кінець місяця – прем’єра (5-й показ) опери «Флорія Тоска» (28 травня), чотири попередні покази якої зібрали аншлаги.

    Читайте також
    культура театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ