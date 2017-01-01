«Горбата гора» по-українськи. У столиці відбулась прем'єра вистави про любов двох чоловіків

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Вистава «Том на фермі»

Цей проект - ще одна відповідь на проблеми ЛГБТ

«Дикий театр», Львівський театр імені Лесі Українки та Мистецький арсенал представили свій спільний проект - виставу «Том на фермі». Вперше п’єса знаменитого канадського драматурга та сценариста Мішеля Марка Бушара поставлена в Україні.

Цей проект - ще одна відповідь на проблеми ЛГБТ.

«Вперше, думаю, український театр розгляне гомосексуальні відносини не для того, щоб з того посміятися. У нас люблять з цього приводу відпускати жарти нижче поясу. Якщо театр використовує образи геїв чи лесбійок, то, як правило, по сцені бігає якийсь «уродєц», і всі з нього сміються. Ця ж п’єса не розповідає прямо про любов двох чоловіків, але торкається цієї теми. Тут піднімається проблема брехні, того, що людина має приховувати свою сутність, не показувати справжнє обличчя, бо це не прийнято», - напередодні вистави розповідала «Главкому» засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко.

Вистава «Том на фермі», прем'єрний показ

Сюжет вистави такий: Том приїздить на похорон свого друга, що трагічно загинув. Він знайомиться з його сім’єю, і виявляється, що ніхто: ані мати, ані брат, і навіть він – не знали загиблого по-справжньому. В силу соціальних стереотипів, ми змушені приховувати чи в кращому випадку, виправдовувати свою іншість перед найближчими людьми, позбавляючи їх і, насамперед, себе – щастя відкритості і свободи. Брехня згладжує гострі кути і зменшує ризики, однак заперечує найважливіше – любов.

Постановку вистави здійснив український драматург і режисер Павло Ар’є.

У виставі беруть участь актери: Юрій Кулініч, Роб Фельдман, Сергій Медведєв, Андрій Сидоренко, Тетяна Фролова, Оксана Борбат.

Сьогодні вдень відбувся закритий вистав покази для преси. А вже увечері - 17 та 18 лютого - прем’єрну виставу показуватимуть у Мистецькому арсеналі для широкої публіки. 19 лютого постановку покажуть у Львові.

До Києва на прем’єру завітав драматург Марк Бушар.

У рамках проекту також відбудеться презентація книги, обговорення вистави та круглий стіл на тему «ЛГБТ і культура: агресія «інших» чи парадокс вимушеного сприйняття».

«Горбата гора» - фільму Енга Лі про любовний зв’язок двох ковбоїв, який вважається «першим в історії кіно гей-вестерном». В основі сценарію - однойменне оповідання письменниці Енні Пру.

Читайте інтерв’ю із засновницею «Дикого театру» - «Ярослава Кравченко: Проблема українського театру – некритичність глядача. Він аплодує стоячи після будь-якої вистави»