В перший тиждень квітня у Києві пройде міжнародний фестиваль сучасного танцю

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Уривок з вистави в рамках фестивалю Zelyonka Fest. Автор фото: Олександр Доловов

В рамках фестивалю вперше буде створений і показаний міжнародний міждисциплінарний проект - SKIN Kiev

З 1 по 9 квітня вже всьоме у Києві відбудеться фестиваль сучасного танцювального театру Zelyonka Fest.

Цього року організатори свідомо обрали одразу кілька майданчиків для проведення цього заходу. Зокрема, фестиваль розпочався 1 квітня в арт-просторі Totem і продовжиться в Національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Один з міжнародних проектів фестивалю також буде представлений на Артпричалі і в Port Creative HUB.

Головним завданням фестивалю організатори вбачають зміну позицію офіційної культури щодо сучасного танцю і надання можливості для вистав сучасного танцю бути частиною сценічних майданчиків України.

У різні роки в рамках фестивалю виступали справжні зірки європейського сучасного танцю та танцювальні театри з Литви, Білорусі, Латвії, Норвегії, Польщі, США, Естонії, Іспанії та інших країн. Сьомий фестиваль Zelyonka Fest в цьому році більш, ніж коли-небудь, присвячений українському сучасного танцю. Протягом трьох днів - 7-9 квітня - на сцені центру ім. Курбаса будуть представлені 12 вистав українських хореографів з Києва, Дніпра, Львова та Херсона.

Уривок з вистави в рамках фестивалю Zelyonka Fest. Автор фото: Олександр Доловов

Також в рамках фестивалю вперше буде створений і показаний міжнародний міждисциплінарний проект - SKIN Kiev. Автори концепції проекту - хореографи і перформери Екхард Мюллер (Німеччина) і Даніела Шварц (Франція/Аргентина). Прем'єра перформансу відбулася в 2006 році в міському театрі м. Фрайбург (Німеччина). З тих пір він відтворювався і показувався з місцевими артистами у Франції, Швейцарії, Польщі, Росії, Чилі, Уругваї, Аргентині. Основна ідея проекту - створити простір для обміну, навчання і співпраці між артистами різних перформативних дисциплін, а також дослідити нові можливості комунікації та взаємодії з глядачем під час перформансу. Цей проект відбудеться завдяки підтримці Гете Інституту та Польського Інституту в Києві. Перформанс буде показаний двічі - 8 квітня в Port Creative HUB і 9 квітня в Артпрічал.

Крім показів робіт, воркшопів і зустрічей з глядачами, заплановані панельні дискусії щодо місця сучасного танцю в українському культурному полі і виклики, які він кидає суміжним видам мистецтва - театру, візуальному мистецтву, сучасній музиці. Дискусії відкриті для всіх бажаючих.

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