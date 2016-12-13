В Україні знімають фільм про опір тральщика «Черкаси» під час анексії Криму

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Фото: Крим.Реалії

Одну з ролей у фільмі зіграє колишній матрос тральщика Михайло Воскобойник

18 квітня в Очакові (Миколаївська область) режисер Тимур Ященко розпочав зйомки фільму «Черкаси» про опір екіпажу однойменного морського тральщика в озері Донузлав під час анексії Криму у 2014 році. Про це повідомляє сайт «Крим.Реалії».

Берегом кримського озера Донузлав стане Кінбурнська коса, що розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. Наступними локаціями стануть Одеса й Чернігівська область.

Виробництвом військової драми займається українська компанія «МКК Film Servis» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Загальна вартість стрічки – майже 40 мільйонів гривень, фінансова підтримка держави становить 17,3 мільйона гривень.

«Сценарій не писали «на коліні». Робота над ним велася протягом двох із половиною років», – розказав пан Ященко.

Консультантом у фільмі виступає командир «Черкас», капітан другого рангу Юрій Федаш, який служить в Одесі начальником відділу бойової підготовки ВМСУ, закінчує Командно-штабний інститут використання військ (сил) при Київському Національному університеті оборони України імені Черняховського.

Повідомляється, що одну з ролей у фільмі зіграє колишній матрос тральщика Михайло Воскобойник.

Як очікується, військова драма «Черкаси» вийде на екрани в лютому-березні 2018 року.

Нагадаэмо, у березні 2014 року тральщик «Черкаси» разом із іншими українськими кораблями був заблокований на озері Донузлав у Криму російськими військовими. Екіпаж українського корабля чинив опір протягом декількох тижнів. «Зелені чоловічки» штурмували «Черкаси» зі швидкохідних катерів і бойових вертольотів. Захоплення судна сталося 25 березня 2014 року.