В Україну повернувся унікальний «Меч вікінга», який намагалися вивезти до Естонії

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«Меч вікінга»

Його викрали на території України і хотіли вивезти до Естонії. Унікальний «Меч вікінга» нарешті дістався реставраційної лабораторії

Бережно, по міліметру, Віктор Голуб відчищає від корозії тисячолітній «Меч вікінга». Місцями вже можна угледіти стародавній візерунок на срібному руків'ї. Та перш ніж братися за кропітку роботу, фахівці дослідили стан та будову меча.

Дослідники розповіли, що цей меч – унікальний. Віднайшли його на території Західної України. Україна ледь не втратила історичну знахідку.

Чорні археологи через Росію намагалися вивезти меч до Естонії. Коли його побачили естонські прикордонники, поставили питання: кому належить меч? Понад рік «Меч вікінга» був речовим доказом у справі проти контрабандистів. І тільки тепер, після усіх бюрократичних процедур, за артефакт змогли взятися реставратори.

Робота займе щонайменше рік. Бо історична знахідка збереглася погано, та й для її відновлення потрібне сучасне обладнання. А в національному центрі реставрації його не оновлювали ще з радянських часів. У бюджеті грошей на це немає, тож міністр культури за власні кошти придбав спеціальний мікроскоп. Та усіх проблем центру він не вирішує – до збереження культурної спадщини Євген Нищук закликає долучатися меценатів.

Міністерство культури має намір знайти кошти на модернізацію реставраційного центру і закласти їх у бюджет наступного року. Але такий термін можуть і не витримати експонати. Без фахового догляду вони руйнуються на очах.

Джерело: 24 канал