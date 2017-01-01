Відомий скрипаль зняв до «Євробачення» музичне відео на кавер до української народної пісні
- Сьогодні, 10:41
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Розсилка
Артист і його оркестр записали відео до пісні «Розпрягайте, хлопці, коней»
Спеціально до «Євробачення-2017» відомий скрипаль Святослав Кондратів та його оркестр зняли музичне відео на кавер до запальної української пісні «Розпрягайте, хлопці, коней».
Епіграфом до релізу стали перероблені власноруч слова тієї ж пісні. Незабутня та улюблена багатьма поколіннями українська мелодія заграла міксом незвичних тембрів та оригінальним аранжуванням. А Святослав Кондратів, якого український слухач знає по музичним відео, які скрипаль знімає у різних куточках земної кулі, з'являється у новому амплуа.
«Розпрягайте, хлопці, коней,
Та й лягайте спочивать,
А я піду на Хрещатик,
«Євробачення» стрічать!»
«Ідея створити таку композицію і представити її у виконанні такого унікального оркестру виникла вже давно. Але втілити її ми вирішили саме зараз, нарередодні події європейського, або навіть світового масштабу. Центром її стане наш квітучий Київ – завдяки нашій улюбленій Джамалі. Адже бути столицею «Євробачення» нам випадає не так часто. Ми любимо свою країну, свою культуру, свою пісню. Нам є чим пишатися, ми маємо таку чудову талановиту молодь», – зазначив скрипаль.