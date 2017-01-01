Відомий скрипаль зняв до «Євробачення» музичне відео на кавер до української народної пісні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артист і його оркестр записали відео до пісні «Розпрягайте, хлопці, коней»

Спеціально до «Євробачення-2017» відомий скрипаль Святослав Кондратів та його оркестр зняли музичне відео на кавер до запальної української пісні «Розпрягайте, хлопці, коней».

Епіграфом до релізу стали перероблені власноруч слова тієї ж пісні. Незабутня та улюблена багатьма поколіннями українська мелодія заграла міксом незвичних тембрів та оригінальним аранжуванням. А Святослав Кондратів, якого український слухач знає по музичним відео, які скрипаль знімає у різних куточках земної кулі, з'являється у новому амплуа.

«Розпрягайте, хлопці, коней,

Та й лягайте спочивать,

А я піду на Хрещатик,

«Євробачення» стрічать!»

«Ідея створити таку композицію і представити її у виконанні такого унікального оркестру виникла вже давно. Але втілити її ми вирішили саме зараз, нарередодні події європейського, або навіть світового масштабу. Центром її стане наш квітучий Київ – завдяки нашій улюбленій Джамалі. Адже бути столицею «Євробачення» нам випадає не так часто. Ми любимо свою країну, свою культуру, свою пісню. Нам є чим пишатися, ми маємо таку чудову талановиту молодь», – зазначив скрипаль.