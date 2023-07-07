В Україну завітала наймолодша волонтерка з Японії (фото)

Міраі Шіраіші відвідає різні міста України та поспілкується з дітьми, чиє життя зруйнувала війна

Маленька волонтерка японської організації Mirai Jigyodan Міраі Шіраіші розпочала свою місію підтримки України із Закарпаття. Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація.

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Наймолодша волонтерка японської організації Mirai Jigyodan Міраі Шіраіші –прибула до України. Свою місію з підтримки українських дітей, яі постраждали через війну, вона розпочала із Закарпаття.

В Ужгороді її разом із мамою зустріла семирічна гімнастка з Одещини, котра минулого року втратила ніжку через російський обстріл Затоки, а також представники місцевої влади.

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Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський розповів, що дівчатка не лише добре знайомі, а й справжні подруги. Вони разом працюють над проєктом «Дитячий погляд на недитячу війну», який втілює Благодійна організація «Благодійний фонд «Постраждалі діти війни».

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На запрошення Олександри 10-річна волонтерка з Японії відвідає різні міста України та поспілкується з тими, чиє дитинство зруйнувала війна. Перший за планом – Ужгород і діти з-поміж внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток на Закарпатті.

Нагадаємо, до Києва нещодавно приїздила шведська екоактивістка Грета Тунберг. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, до якої входить у відома екоактивістка.Глава держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, з якими зіткнулися жителі Херсона. Президент зауважив, що внаслідок катастрофи загинуло чимало людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуації із затоплених територій.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення та наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

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