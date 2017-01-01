Шукають зброю, наркотики та тютюн. У Тернополі стартували міжнародні змагання кінологів

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Фото: 20minut.ua Змагання кінологів

На змагання кінологів до Тернополя приїхали майже три десятки учасників із дев'яти країн світу

Натреновані собаки шукають наркотики, зброю та контрабандні цигарки.

Претенденти на перемогу повинні не лише точно віднайти сховок, а й зробити це якомога швидше.

Особливу увагу привертають до себе турки — усі в однаковій формі, навіть пес має свою одежину. Та головне неабиякі успіхи у роботі. Кінолог з Туреччини Віасель Гуунгор розповів, що у їхній країні досить серйозно ставляться до кінологічної служби. А на її розвиток спрямовують великі кошти. 1 з 16 на весь екран згорнути Фото: 20minut.ua Розвиток української кінологічної служби тепер теж фінансуватимуть краще, пообіцяв керівник фіскальної служби України Мирослав Продан.

Джерело: 24 канал