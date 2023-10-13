Головна Країна Політика
search button user button menu button

ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ПАРЄ визнала Путіна диктатором
фото з відкритих джерел

Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором. Про це повідомила пресслужба «Європейської солідарності».

«Щойно! В ПАРЄ прийнята резолюція, яка визнає президента РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію – де-факто диктатурою!», – йдеться в повідомленні.

«За» проголосували 43 людини.

У фракції наголосили, що це дуже важливе рішення.

Нардеп Олексій Гончаренко додав, що Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий Міжнародним кримінальний судом і заарештувати його. А також закликала всі країни, після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Теги: путін ПАРЄ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
20 вересня, 04:28
Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна (фото)
Зеленський зустрівся з прокурором Гааги Ханом, який займається ордером на арешт Путіна (фото)
15 вересня, 14:58
Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
29 серпня, 17:56

Політика

Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському
Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському
Депутати вигадали, як уникнути довічного контролю статків
Депутати вигадали, як уникнути довічного контролю статків
ПАРЄ визнала Путіна диктатором
ПАРЄ визнала Путіна диктатором
Громадяни України, ймовірно, перебувають у полоні ХАМАСу – посол
Громадяни України, ймовірно, перебувають у полоні ХАМАСу – посол
Зеленський може відвідати Ізраїль – посол
Зеленський може відвідати Ізраїль – посол
Заборона російської церкви. Ініціаторка збору підписів вимагає від керівництва Ради визначитися
Заборона російської церкви. Ініціаторка збору підписів вимагає від керівництва Ради визначитися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
32K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
15K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
8142
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6982
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів
6504
«Це вже не жарти». Лобістам Московської церкви у парламенті зробили останнє попередження

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту