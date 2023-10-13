ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Володимира Путіна диктатором. Про це повідомила пресслужба «Європейської солідарності».

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«Щойно! В ПАРЄ прийнята резолюція, яка визнає президента РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію – де-факто диктатурою!», – йдеться в повідомленні.

«За» проголосували 43 людини.

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У фракції наголосили, що це дуже важливе рішення.

Нардеп Олексій Гончаренко додав, що Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий Міжнародним кримінальний судом і заарештувати його. А також закликала всі країни, після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.