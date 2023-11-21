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Парламент призначив нового очільника Фонду держмайна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент призначив нового очільника Фонду держмайна
фото з відкритих джерел

Віталій Коваль до сьогодні був керівником Рівненської ОВА

Верховна Рада призначили нового керівника Фонду державного майна України. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«За» проголосували 279 нардепів.

Парламент призначив нового очільника Фонду держмайна фото 1

Очільником Фонду держмайна став голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада погодила звільнення з посади голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Тепер Умєров став новим міністром оборони.

Теги: Верховна Рада Фонд державного майна

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