Аграрна партія вимагає від влади зупинити план розпродажу землі

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Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик

Лідер Аграрної партії закликав владу та громадян не допустити розкрадання землі

Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик закликав президента, голову Верховної Ради та народних депутатів не допустити дикого ринку землі, який може дестабілізувати нашу державу. Він також звернувся до аграрних асоціацій, громадських об’єднань і політичних партій із закликом об’єднатися для захисту української землі від розкрадання.

Про це йдеться у зверненнях лідера Аграрної партії, надісланих голові держави, спікеру парламенту, нардепам, профільним аграрним асоціаціям, громадським об’єднанням та політичним партіям.

Віталій Скоцик нагадав, що на розгляді Конституційного суду України перебуває подання народних депутатів щодо визнання неконституційним мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Також у нещодавно підписаному з МВФ меморандумі йдеться про необхідність ухвалити закон про обіг земель уже в травні й почати продаж землі з 2018 року.

Однак до поспішного відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення Україна не готова ні в організаційному, ні в правовому, ні в економічному сенсі, застерігає політик.

«Процеси підготовки поспішного продажу землі розпочато на фоні незавершеної земельної реформи, недосконалого законодавства та численних неврегульованих питань, пов’язаних із земельними відносинами в нашій державі. Коаліційна угода від 27 листопада 2014 року містила 12 кроків щодо земельної реформи, із яких досі реалізовано лише три. Є низка проблем, які роблять відкриття ринку землі в теперішніх умовах вкрай небезпечним і несуть загрозу дестабілізації в країні», – наголошує Віталій Скоцик.

Зокрема, в Україні не проведено інвентаризацію земель, діють корупційні механізми переходу прав на землю в обхід мораторію, процвітає рейдерство. Законодавство не містить необхідних обмежень, які б не допустили масового скуповування землі, тобто її монополізації. При цьому 96% аграріїв не зможуть скористатися можливістю купити землю, на якій працюють, через відсутність коштів, пояснює Віталій Скоцик.

Ринком землі можуть скористатися для спекуляцій, внаслідок яких буде зірвано злагоджену роботу агропромислового комплексу, що може вплинути на продовольчу безпеку і призвести до дестабілізації в Україні, а отже, і в усій Європі, вважає лідер Аграрної партії.

«Люди добре пам’ятають, як у 1990-х фінансові клани монополізували цілі галузі української промисловості, і побоюються, що ринок землі стане полем для продовження такої самої «приватизації». Не можна починати продаж землі в країні, в якій триває війна; в якій понад 60% населення, за даними ООН, живе за межею бідності; в якій, згідно з дослідженням Ernst & Young, рівень корупції найвищий серед 41 країни регіону Європи, Близького Сходу, Індії та Африки!» – застерігає він.

Віталій Скоцик нагадав, що минулого року Аграрна партія зібрала провідних експертів, які розробили стратегію земельної реформи. Ці напрацювання було обговорено під час земельних форумів з представниками з усіх регіонів України за участі фермерів, місцевих громад, науковців. Було напрацьовано бачення 16 напрямків реформи, які тепер слід реалізувати в законодавчих актах.

Лідер Аграрної партії закликав президента, голову ВРУ і депутатів докласти всіх зусиль, щоб поспішний продаж землі в Україні не було впроваджено, і сприяти проведенню цивілізованої земельної реформи. Членам парламенту він нагадав, що їхнє завдання – виконувати зобов’язання коаліційної угоди, а не лобіювати рішення, що суперечать інтересам країни.

За його словами, суспільство змушене реагувати на загрозу розпродажу землі – по всій країні вже стартував збір підписів «Не дамо вкрасти землю!». Віталій Скоцик закликав громадські об’єднання, аграрні асоціації та політичні партії приєднатися до цієї акції – вимагати недопущення поспішного ринку землі та завершення земельної реформи в інтересах усього народу.

«Не можна ділитися на табори, коли йдеться про захист найголовнішого ресурсу українського народу. Мусимо об’єднатися і згуртувати всіх. Мусимо зупинити розкрадання землі, інакше держава впаде, а народ залишиться кріпаком», – наголосив він.