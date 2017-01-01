Лідер Аграрної партії зустрівся з дипломатичним корпусом Європи, США та Ізраїлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Скоцик на зустрічі з іноземними дипломатами

Скоцик представив бачення земельної реформи Аграрної партії

Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик провів дипломатичний сніданок за участі представників посольств Польщі, Бельгії, Литви, США, Швейцарії, Ізраїлю.

Під час заходу Скоцик представив бачення земельної реформи Аграрної партії.

«Головними цілями реформи є покращення умов для розвитку підприємництва та подолання безробіття на селі, гарантія прав власності та раціональне використання землі, а також забезпечення розвитку сільських територій», - зазначив він.

Скоцик переконаний, що правам власності найбільше шкодить хаос у земельному законодавстві і відсутність реального поступу у впровадженні земельної реформи.

«Відсутність державної установи на зразок польської Державної земельної агенції, яка контролює обіг землі. Відсутність дієвого судочинства. Відсутність працюючого та відкритого земельного кадастру. Усе це є найбільшою перешкодою для прав власності не лише українців, але й іноземного інвестора. Якщо відкрити дикий ринок, як це пропонують деякі українські законодавці, то ці інвестори першими прийдуть до своїх дипломатичних представництв і проситимуть про допомогу, коли їхню власність забиратимуть через різні тіньові схеми», - підкреслив Скоцик.

Тому одним з ключових завдань Аграрна партія бачить створення як законодавчої бази, так і інституцій, які гарантуватимуть цивілізований обіг землі сільськогосподарського призначення.

В Україні не можна розглядати аграрну реформу окремо від інших галузей економіки, переконаний політик.

Лідер Аграрної партії наголосив на тому, що його політсила йде у Європу не по гроші, а по досвід. «Нам потрібен ваш досвід. Розуміння, яких помилок можна уникнути. Для нас цікавим є досвід Польщі, де одночасно пройшла адміністративна, податкова і аграрна реформи, бо там, як і в Україні, всі ці сфери пов’язані. Від управління землею в рамках громади залежить наповнення бюджету. Від податкових змін залежить, який економічний клімат створюється у громадах. Тому ми йдемо по досвід», - сказав Скоцик.

Під час сніданку відбулося жваве обговорення сучасної політичної ситуації в країні. Зокрема лідер аграріїв звернув увагу на потребу термінових змін у виборчому законодавстві. «Ми маємо змінити виборчу систему. Переконаний, що нам потрібні вибори за відкритими партійними списками. Без цього не буде довіри до органів влади, а без неї взагалі важко говорити про такі реформи, як аграрна. І сьогодні одним із ключових завдань народних депутатів я бачу впровадження системи виборів за відкритими списками і проведення перевиборів парламенту», - сказав Скоцик.

На завершення голова Аграрної партії висловив подяку представникам дипломатичного корпусу, наголосивши, що Україна дуже цінує той досвід реформ, які передають нашій країні демократичні держави.