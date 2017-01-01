Окупанти в Криму звільнили двох кримських татар

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На волю вийшли Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба

У Криму вийшли на волю на затримані у четвер в Бахчисараї кримські татари Ремзі Зудієв і Мідат Муждаба. Сьогодні закінчився їх термін триденного арешту. Про це у Facebook повідомляє кримська активістка Мумине Салієва, пише «Крим.Реалії».

Бахчисарайський райсуд, який перебуває під контролем Кремля звинуватив Мідата Муждабу у «пропаганді екстремістських матеріалів», а Зудієва - в участі в «несанкціонованому мітингу».

У Бахчисараї 13 квітня вранці російський силовики провели обшуки в будинках мусульман - Різи Муждабаєва і Сейдамета Мустафаєва. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Російські силовики назвали обшуки і затримання «плановими заходами», затримавши кількох людей.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будуть звертатися до міжнародного співтовариства з проханням посилити тиск на Росію через обшуки у громадян в Криму, які почастішали.