Після відставки уряду Яценюка почалося повернення олігархів - Німецький інститут міжнародних та безпекових студій

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Арсеній Яценюк

«Після приходу нового уряду та відставки Яценюка з поста прем'єр-міністра зроблено поступки в інтересах олігархів», - йдеться у дослідженні

Відставка уряду Арсенія Яценюка і призначення Гройсмана спричинили помітний зсув в балансі сил в українській владі на користь президента. Зник дуалізм, що існував між президентом і Яценюком, який представляє найсильнішу парламентську фракцію. Про це йдеться в дослідженні Німецького інституту міжнародних та безпекових студій (SWP) «Деолігархізація в Україні. Багатообіцяючі перспективи, похмура реальність» авторства Штеффена Халлінга та Сьюзан Стюарт.

«Після приходу нового уряду та відставки Яценюка з поста прем'єр-міністра зроблено поступки в інтересах олігархів», - йдеться в статті.

Автори зазначають, що в період після Майдану суттєво знизився вплив Ріната Ахметова. Його компанія ДТЕК була найбільшим приватним виробником електроенергії в країні. Проте Національна Комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України вирішила знизити тарифи на закупівлю державою електроенергії, що призвело до значних втрат для Ахметова.

Крім того, уряд Яценюка прийняв рішення і проти іншого олігарха, Дмитра Фірташа - «скасував оренду його двох металургійних заводів і конфіскував 500 мільйонів кубічних метрів природного газу у його холдингової компанії Ostchem».

Згадується в дослідженні і повернення урядом Яценюка під контроль держави компанії «Укрнафта»: «Коли уряд відсторонив ставленика Коломойського від наглядової ради «Укрнафти», той намагався повернути компанію силою, але зазнав невдачі».

Проте, як йдеться в статті, після відставки уряду Арсенія Яценюка починається «повернення олігархів»: «Після приходу нового уряду та відставки Яценюка з поста прем'єр-міністра зроблено поступки в інтересах олігархів», - йдеться в статті.

Наприклад, енергетична компанія Ахметова ДТЕК недавно знову зафіксувала значний прибуток. Це можливо тільки тому, що НКРЄ підняла раніше знижені тарифи на покупку електроенергії на 20%, наголошують автори. Більш того, переглядається ціна вугілля, що є на користь Ахметову, який контролює великий сегмент української вугільної промисловості.

І хоча автори зазначають важливі кроки з «деолігархізації» в сфері фінансування політичних сил з ухваленням закону про державне фінансування партій, а також у збільшенні прозорості фінансування ЗМІ, «більшість олігархів, які були політично активними протягом тривалого часу, залишилися впливовими»: «Новіші гравці з «сім’ї» Януковича значно втратили вплив. У той же час почали свій шлях нагору інші. Вони тісно пов'язані з нинішньою елітою, особливо з президентом, який зміг зміцнити свої позиції в багатьох сферах».

Автори статті наголошують на необхідності «використовувати нові механізми, щоб розірвати симбіоз політики і бізнесу» в Україні. Для цього, підкреслюється в дослідженні SWP, потрібно поглибити спільні зусилля в напрямку боротьби з корупцією та впровадження економічних реформ, зокрема за участі ЄС, МВФ, ОБСЄ, Ради Європи та Енергетичного співтовариства.