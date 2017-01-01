СБУ розслідує зневажливі вислови екс-мера Ужгорода про українську мову

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Сергій Ратушняк

Ратушняк писав, що «лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом»

Спецслужбовці відкрили провадження щодо Ратушняка за зневажливі вислови у Фейсбук про українську мову. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч» Ірина Подоляк.

«Як результат мого звернення, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ратушняка за зневажливі вислови про українську мову», — йдеться у повідомленні Ірини Подоляк.

У свою чергу СБУ повідомила, що опрацювала депутатське звернення і в рамках кримінального провадження вони перевірять факти зазначені у зверненні.

Ще 1 лютого Ірина Подоляк написала до Служби безпеки України, аби вони звернули увагу на пост який оприлюднив екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк.

«Я тут в СБУ вирішила написати, бо 30 січня 2017 року колишній міський голова Ужгорода Ратушняк Сергій на своїй сторінці у ФБ опублікував повідомлення, у якому закликав будувати стіни кримські, донбаські, чернівецькі, одеські, львівські й відгородитись від «ненависної» київської влади...У коментарі до свого повідомлення той пан пише, що «лише у хохлів всі питання і проблеми вирішені і залишилось розстрілювати всіх, хто шипить галицьким акцентом, який окреслили українською мовою», називає українську мову «хрюканням і блювотинням», а також зазначає, що «влада і ресурси у сіоністів, що гоїв важають тваринами». Це, зокрема, про «публічне приниження чи зневажання української мови» вам ілюстрація, якщо деяким небожителям здається, що такого нема», — написала Ірина Подоляк у «Фейсбук».