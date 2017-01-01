Скоцик: Безвізовий режим – це заохочення до подальших реформ

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Європа дає Україні безвіз

ЄС надаватиме і надалі підтримку, але буде стежити за подальшими змінами в країні, зазначив Скоцик

Європа надає Україні безвіз, щоб у нас була мотивація впроваджувати реформи. Якщо ж у реформуванні країни почнеться «відкат» назад, зберегти безвізовий режим може виявитись ще складніше, ніж отримати його. Про це написав лідер Аграрної партії Віталій Скоцик у своєму блозі на порталі «Ліга».

«Фактично десять років різні українські уряди намагалися добитися безвізу шляхом обману – створюючи псевдооргани для боротьби з корупцією, вигадуючи «відмазки» щодо створення біометричного паспорту, зволікаючи зі схваленням десятків законів, важливих насамперед українцям. А достатньо просто чесно виконувати свої зобов’язання. Українці заслужили безвізовий режим. Але цей безвіз – не кінець історії, а лише початок. Європарламентарі наголошують – це заохочення до подальших реформ. ЄС надаватиме і надалі підтримку, але буде стежити за подальшими змінами в країні», - зазначив Скоцик.

За його словами, Україні варто не лише порадіти можливості громадян не витрачати часу і коштів на отримання віз, але і дослухатись до критики, яка лунала під час дебатів.

«Негативних заяв лунало чимало. Їх виголошували здебільшого або крайні праві, або крайні ліві. Утім, найчастіше критикували Україну за всюдисущу корупцію. І говорили це не лише ті, хто входить до табору симпатиків Путіна, але і друзі України. Тут якраз владі і потрібно замислитися», - пише лідер Аграрної партії.

Він наголошує, депутати із щонайменше чотирьох країн розкритикували Україну за нове антикорупційне законодавство.

«Депутати з Австрії, Фінляндії, Естонії, Іспанії жорстко розкритикували нове законодавство, яке зобов’язує громадських активістів, які борються з корупцією, подавати електронні декларації. Якщо ми і далі будемо йти таким темпом – крок уперед, два назад, то не здивуюся, що безвізове свято невдовзі завершиться. Тому може виявитися, що безвіз було легше отримати, але куди тяжче буде його зберегти», - припускає Скоцик.

Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму для громадян України. За затвердження проекту законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги, проголосував 521 депутат Європарламенту. 75 депутатів проголосували проти, 36 утрималися. Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС. Очікується, що безвізовий режим для України фактично може набути чинності на початку червня.

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