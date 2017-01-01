Скоцик і Маккарті дали старт співпраці між республіканцями США і аграріями

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Голова Аграрної партії Віталій Скоцик у Вашингтоні провів низку зустрічей з американськими політиками

США можуть відіграти ключову роль у врегулюванні ситуації на Донбасі. Завершення війни в Україні та повернення окупованих територій важливе Сполученим Штатам – як основа для стабільності в Європі.

Про це повідомив голова Аграрної партії Віталій Скоцик після зустрічі з лідером більшості в Палаті представників Конгресу США Кевіном Маккарті, яка відбулась 23 травня у Вашингтоні.

«Війна на Донбасі – не просто внутрішня проблема України. Стабільна Україна потрібна для гарантування стабільного розвитку Європи. З лідером більшості в Палаті представників Конгресу ми обговорювали варіанти залучення США до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі», - зазначив Віталій Скоцик.

Політики також обговорили політичну, економічну і демографічну ситуацію в Україні та співпрацю між Республіканською партією США та Аграрною партією.

У перший день візиту до Вашингтону Віталій Скоцик також провів зустріч із сенатором від Кентуккі, членом комітету з міжнародних відносин Рендалом Говардом.

«Центральною темою зустрічі також стали можливі шляхи безпечної реінтеграції окупованих територій та завершення війни на Сході», - зазначає Віталій Скоцик.

Окрім цього, політики обговорили медичну та податкову реформи, які наразі впроваджуються в США, та ситуацію в цих галузях в Україні.

Про земельну реформу та співпрацю України зі США в аграрному секторі йшлося під час зустрічі з Конгресменом від Міннесоти Tомом Еммером та кандидатом до Конгресу від Міннесоти Джимом Хагедорном.

Нагадаємо, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик перебуває з черговим 5-денним робочим візитом у США. У ході візиту заплановано низку зустрічей з відомими представниками американського істеблішменту, відвідини політичних інституцій Сполучених Штатів, консультації з провідними американськими політиками щодо перспектив розвитку та поглиблення співробітництва між Україною та Сполученими Штатами у політичній, економічній та оборонній сферах.